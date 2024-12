Bellingham: "No hemos empezado bien pero va a ser una buena temporada"

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, reconoció en vísperas de la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca que la temporada no la han empezado bien, pero señaló que tienen la oportunidad de "darle la vuelta" y "jugar bien al fútbol".



"No hemos empezado bien la temporada, ha habido partidos en los que no hemos alcanzado el nivel que se requiere y damos un paso atrás tras varios adelante que interrumpe el proceso del equipo", dijo en rueda de prensa en el Lusail Stadium, en Catar.



"Pero es una temporada muy larga, hemos tenido muchas lesiones y estamos convencidos de que va a ser una buena temporada. Podemos darle la vuelta, jugar bien al fútbol. Lo podemos demostrar desde mañana", añadió.



En lo personal, Bellingham no se señaló como un líder del Real Madrid por tomar la palabra antes de una final, y mostró la ilusión que le hace volver a disputar una final con su club. "Es un gran placer poder disputar otra final. Es un partido importantísimo. Poder ganar otro título para seguir ampliando el palmarés a nivel mundial del club. Espero que podamos ganar un nuevo trofeo".



"En los vestuarios hay muchos líderes, me han elegido hoy para dar la rueda de prensa pero no iría más allá. Hay muchos futbolistas en el vestuario que son capitanes y líderes. Lo más importante es que todos nos respetamos y podemos delegar responsabilidades porque confiamos los unos en los otros", explicó.



Feliz por su racha goleadora, autor de siete tantos en sus ocho últimos partidos, Bellingham apuntó para el cambio de dinámica poder "atacar más las zonas de ataque" y "pisar más área" en sus últimos partidos.



"Me encanta hacer goles y ayudar al equipo. Para mí la presión es poder jugar para uno de los mejores clubes del mudo. Pensar que no te va a acompañar es una tontería. Sé cómo funcionan las cosas en el fútbol, cuando no van bien hay críticas y hay que aceptarlas. Nosotros sabemos si estamos rindiendo bien o mal. El ruido exterior es de esperar pero no entra dentro. Lo más importante en lo personal es seguir aprendiendo, creciendo y contribuyendo en los partidos", señaló.



Mejorado de su dolencia en el hombro, admitió Bellingham que "a veces es un poco incómodo" jugar con cabestrillo pero aseguró que tiene una "sensación general buena". El inglés reflexionó sobre la cantidad de partidos que disputan los jugadores y la forma en las que las lesiones han afectado al Real Madrid los últimos meses.



"Al final todo depende de la cantidad de partidos que tienes por semana, el cuerpo técnico hace muy buen enfoque para dar descansos y más minutos en el terreno de juego, lo gestionan muy bien, pero obviamente se acumulan partidos, genera cansancio y pasa factura en el cuerpo", confesó.



"Llega un momento en el que afecta al cuerpo y de forma psicológica. Si queremos ganar títulos hay que disputar muchos partidos, es lo que toca. Tuve un buen descanso durante el verano pero ahora jugamos cada tres días y es lo que hay", añadió.



Respecto al rival, advirtió Bellingham del peligro del pachuca mexicano, resaltando su "intensidad" y la motivación que tendrán por ser campeones del mundo. "Será seguro un buen partido. Pachuca merece estar aquí como nosotros y afrontamos la final con humildad para ganar".