Bellingham rescata al Real Madrid en su estreno en Champions

Un gol de Jude Bellingham con el tiempo cumplido (90+3) da los tres puntos a los madridistas para ponerse en cabeza del grupo C, a la espera de lo que hagan el Braga portugués y el Nápoles italiano en el otro encuentro de la llave, a las 19h00 GMT.



Se esperaba a Bellingham y el inglés apareció para rescatar a su equipo, que ya veía escaparse el encuentro tras haber llevado la batuta del partido.



El Real Madrid se hizo completo dueño del juego en su estadio Santiago Bernabéu, pero se estrelló una y otra vez en el muro defensivo levantado por el conjunto germano, que empezó presionando y a punto estuvo de dar el primer susto.



Antonio Rudiger tuvo que cruzarse para impedir el disparo en el área de Kevin Behrens (2), al que respondió Joselu con un cabezazo en boca de gol que sacó el portero Frederik Ronnow (3).



El delantero madridista repitió con otro testarazo que se fue fuera (6).



El empuje visitante apenas duró diez minutos, lo que tardó el Real Madrid en hacerse dueño de la pelota empujando a su rival hacia su campo.



- Llegada sin pegada -

El Unión Berlín, que debuta en la Champions, dejó la iniciativa al Real y buscó sorprender en salidas verticales, pero apenas inquietó la portería merengue.



El equipo blanco llegaba, pero sin velocidad y empeñado en entrar por el centro, no lograba superar la buena disposición alemana.



Los merengues dieron más velocidad a su juego tras el descanso y avanzaron más por las bandas, pero siguieron sufriendo la presión casi hombre a hombre de su rival.



El equipo merengue estuvo a punto de adelantarse en un disparo de Rodrygo que se estrelló en el palo (51). El brasileño no tuvo su mejor día este miércoles, como tampoco la tuvo Joselu, que poco después también se topaba con el poste en otro cabezazo (63).



La entrada de Fede Valverde dio velocidad al juego del Real Madrid, que se instaló en campo contrario, pero sin lograr acertar en los últimos metros. Luka Modric lo intentó con un disparo desde la frontal para tratar de superar el muro alemán, pero apareció la mano de Ronnow (69).



El portero del Union Berlin fue uno de los héroes de su equipo este miércoles para frenar el impulso de los locales.



El Real Madrid lo intentaba por tierra y aire como el cabezazo de Rudiger al saque de un corner que se fue ligeramante alta (75) pero sin dar con la tecla.



El Unión Berlín prácticamente renunció a atacar dejando casi como un espectador más al portero Kepa Arrizabalaga, para quedarse atrás a parar el acoso merengue.



- Aparece Bellingham -

Más del 70% de posesión, más de 15 saque de esquinas, pero el Real Madrid era incapaz de perforar la portería alemana.



Los merengues, que contaban por victorias sus cinco partidos de Liga hasta ahora, veían escaparse sus primeros puntos de la temporada en la escena continental, hasta que Bellingham llegó al rescate.



El inglés aprovechó una serie de rebotes en el área tras un disparo de Fede Valverde, para en boca de gol empujar el balón al fondo de las mallas alemanas (90+3).



Un tanto que inaugura la cuenta europea del máximo goleador de la Liga y que da ánimos al Real Madrid antes de enfrentarse el domingo al Atlético en el derbi de la capital.