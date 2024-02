Bellingham sufre una lesión en el tobillo y se perderá la ida de la Champions

"Tras las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos del Real Madrid a nuestro jugador Jude Bellingham se le ha diagnosticado un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo", informó el club.



El Real Madrid, como es habitual, no precisó el tiempo de indisponibilidad del futbolista, pero la prensa española cifra en al menos tres semanas el periodo de recuperación para este tipo de lesión.



De confirmarse, Bellingham no solo se perdería el duelo frente al Leipzig, sino también los partidos ligueros frente al Rayo Vallecano y el Sevilla FC.



En su primera temporada en el Real Madrid, el internacional inglés se ha convertido en una pieza clave para el técnico Carlo Ancelotti y es el máximo goleador del equipo con 16 goles en LaLiga y otros cuatro en Champions.



Autor de un doblete en la goleada al Girona del sábado, Bellingham abandonó la cancha en la segunda parte, sustituido por Brahim Díaz, y se le vio colocándose hielo en el tobillo izquierdo en el banquillo.



Se trata de una nueva baja por lesión en el Real Madrid, que en el decisivo partido contra el Girona (jugaban el primero contra el segundo clasificado) no pudo contar con su portero Thibaut Courtois ni con ninguno de los cuatro centrales de la plantilla (Éder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández).