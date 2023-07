Beñat San José: “El objetivo no era solo ganar el clásico, sino intentar ganarlo bien”

“Muy feliz, felicitar a todos los bolivaristas. The trongest tiene un gran equipo, grandes jugadores, y su técnico también , o sea no es cuestión que cuando ganamos nos cerramos en nosotros, también hay un rival”, expresó el entrenador español.

“Francisco ha venido con el margen de hacer una minipretemporada, es un jugador con un físico tremendo pero que si no está a punto corre el riesgo de lesionarse como cualquier otro jugador… Yo no tengo prisa en él para nada, porque un partido no vale más que los 30 que quedan, por decir algo… Por favor pido paciencia es humano y se puede lesionar y no queremos eso”, enfatizó Beñat San José.