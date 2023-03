Benfica se deshace del embrujo belga y se mete en cuartos con una goleada

El Benfica goleó 5-1 al Brujas (7-1 en el total de la eliminatoria) para convertirse en el primer equipo clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un partido en el que destacó Gonçalo Ramos, con dos goles y una asistencia.



Rafa Silva (38), Gonçalo Ramos (45+2 y 57), Joao Mario (71, de penal) y el brasileño David Neres (77) anotaron los goles de las 'Águilas', mientras que el neerlandés Bjorn Meijer marcó el tanto del honor para el Brujas (87).



"Pudo parecer fácil, pero nada de eso, trabajamos duro, jugamos nuestro partido, con calidad, lo que facilitó la labor", se felicitó tras el partido Ramos, quien sobre sus goles comentó: "Siempre es bueno marcar, los delanteros como yo vivimos de ello, aunque lo más importante fue el triunfo".



Con su actuación, el delantero que saltó a la fama en el Mundial de Qatar por dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo en el partido de octavos de final contra Suiza y anotar tres goles contra la Nati (6-1), hizo otra vez méritos para llamar la atención de algún grande de Europa.



Con esta goleada, el Benfica ha marcado dos o más goles en 17 de los 19 partidos que ha disputado esta temporada en el Estadio Da Luz, contando todas las competiciones, lo que le coloca como un rival peligroso en cuartos.



Gracias al 2-0 logrado en Bélgica, el Benfica tenía todo a favor para pasar a formar parte del grupo de los ocho mejores equipos europeos y la clasificación a octavos podría haber quedado definitivamente sentenciada cuando a los dos minutos, el veterano Joao Mario adelantó a los lisboetas con un magnífico remate de taco.



Sin embargo, el tanto fue anulado por el VAR por un fuera de juego de Gonçalo Ramos al inicio de la acción.



Esta acción no impidió que el Benfica se adueñase del balón en los primeros minutos y estuviese de nuevo en condiciones de marcar al cuarto de hora de juego, cuando de nuevo Joao Mario rompió la defensa belga, pero su pase atrasado no fue aprovechado por Florentino Luis, que disparó fuera (16).



Cuatro minutos después, fue Bjorn Meijer quien evitó el gol benfiquista sacando en la línea un remate de Joao Mario.



- Doblete y asistencia de Gonçalo Ramos -

El dominio local se tradujo en goles al filo de la pausa. Con un remate con el exterior del pie derecho ajustado al palo, Rafa Silva puso por delante al Benfica (38), que en el descuento volvería a anotar por medio de Gonçalo Ramos tras una jugada personal extraordinaria (45+2).



En una primera parte perfecta para las 'Águilas', la única mala noticia fue la tarjeta amarilla que vio Nicolás Otamendi, que impedirá al central argentino disputar el partido de ida de los cuartos de final.



En el segundo tiempo, los portugueses siguieron castigando a los belgas y Gonçalo Ramos anotó su segundo gol de la noche con un remate de izquierdas al borde del área pequeña tras recibir el centro del español Álex Grimaldo (57).



Con un rival entregado y muy diferente al que sorprendió en la primera fase, Joao Mario vio recompensado su gran partido con un penal que transformó en el 4-0 (71).



El brasileño David Neres, que había saltado a la cancha minutos antes, se sumó a la fiesta con el quinto tanto de la 'manita' con un zurdazo raso y cruzado (78).



"Es una derrota humillante y un resultado decepcionante", admitió el entrenador del equipo belga Scott Parker.



"El Benfica ha sido muy efectivo, con una gran calidad técnica", añadió el técnico que sustituyó tras el Mundial a Carl Hoefkens y que no ha podido hasta ahora recuperar al equipo belga.



"Entiendo que la gente dude ahora de mi función, no soy tan ingenuo como para no hacerlo. Todo lo que puedo decir es que estoy intentando darle la vuelta a la situación y crear un equipo que empiece a ganar de nuevo", concluyó.