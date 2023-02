Benfica vence a Brujas y da un gran paso hacia los cuartos de la Champions

Superior técnicamente, el Benfica se encaminó hacia los cuartos de la Champions al ganar 2-0 en la cancha del Brujas, este miércoles en la ida de octavos.



Joao Mario de penal (minuto 51) y David Neres (88) marcaron para el actual líder del campeonato portugués, privado de su campeón del mundo argentino Enzo Fernández, fichado por el Chelsea en el reciente mercado.



El partido de vuelta se jugará en Lisboa el martes 7 de marzo.



- Vivir sin Enzo -

La formación lusa, que había aventajado al PSG y a la Juventus en la fase de grupos, confirmó su estatus de favorito frente a la cenicienta de los octavos.



En dificultades en su campeonato, en el que es cuarto a 20 puntos del líder Gante, el Brujas comenzó muy fuerte este miércoles, bajo el impulso del internacional neerlandés Noa Lang desde la punta de su ataque.



Por los belgas, que se impusieron en la fase de grupos frente al Oporto, al Bayer Leverkusen y al Atlético, no pudieron imponer su entusiasmo ante la mayor calidad técnica de los lisboetas.



Aterrizado en Brujas en enero para reemplazar a Carl Hoefkens, el entrenador inglés Scott Parker no encontró la manera de perturbar el juego pausado de los visitantes.



Sin un verdadero 9 en su once, el antiguo técnico del Fulham permitió que la defensa del Benfica viviera una noche plácida.



Enfrente un equipo luso dirigido por Roger Schmidt que intenta adaptarse a la salida de Enzo, fichado por el Chelsea a finales de enero por 121 millones de euros (129 millones de dólares).



- Gol de David Neres -

Las Águilas se apoyaron en la buena forma de otro campeón mundial, el central Nicolás Otamendi, que también aportó en ataque.



A la media hora de juego Rafa Silva estuvo cerca de lograr el 1-0 pero su volea se fue rozando la madera de la portería defendida por Simon Mignolet.



Luego fue el internacional portugués Gonzalo Ramos el que provocó sudores fríos en los 27.000 hinchas belgas. El delantero, autor de un espectacular triplete en octavos del Mundial ante Suiza (6-1), rozó el gol en el 36.



Finalmente la superioridad lusa encontró su premio con un penal convertido por el centrocampista Joao Mario tras una falta de Jack Hendry sobre Ramos.



Y a dos minutos de final fue el delantero brasileño David Neres el que aprovechó un error de Bjorn Meijer que deja la clasificación en bandeja para el histórico club luso.