Beni se hizo respetar: Libertad Gran Mamoré derrotó por 2-1 a Oriente Petrolero

Oriente Petrolero cayó en el Beni. No solamente en el resultado o en el fútbol, sino también cayó nuevamente en la mala costumbre de pelear los partidos, no jugarlos. Al igual que en toda la pretemporada, sufrió dos expulsiones. Para este encuentro las expulsiones obligaban a realizar un cambio, no jugar con un hombre menos, pero de suceder en un partido oficial, la historia sería distinta.