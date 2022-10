Benzema no jugará con el Real Madrid este domingo, a tres semanas del Mundial

El delantero internacional francés y Balón de Oro Karim Benzema no estará todavía disponible para el Real Madrid durante la recepción del Girona el domingo (15h15 GMT) durante la 12ª jornada de Liga, anunció su entrenador Carlo Ancelotti el sábado, a tres semanas del Mundial de Catar (20 de noviembre - 18 de diciembre).

"No vamos a recuperar a Karim, que todavía hemos pensado que es un poco pronto", indicó Ancelotti el sábado en la rueda de prensa previa al partido, minutos después del entrenamiento colectivo en la que no participó Benzema.

El francés se entrenó el viernes pero " no se encontraba cómodo", dijo Ancelotti, si bien los exámenes médicos no han mostrado "ningún tipo de problema".

"Tenemos que tener en cuenta las sensaciones del jugador . Hay la prueba clínica, que dice que no tiene ningún problema, pero después hay la sensación del jugador, que dice que todavía no está al 100%", precisó Ancelotti.

"Rodrygo ha tenido una mala noche, no ha entrenado hoy (sábado), pero está disponible para mañana (domingo)", añadió Ancelotti sobre el posible sustituto de Benzema en el ataque del equipo.

"No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesado en esto, esta es la plantilla que seguirá hasta el final de la temporada, y no va a cambiar", aclaró el italiano.