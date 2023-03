Benzema sentencia al Liverpool y lleva al Real Madrid a cuartos de la Champions

El Real Madrid se clasificó para cuartos de final de la Champions tras ganar 1-0 al Liverpool en la vuelta de los octavos del máximo torneo continental, este miércoles en el Santiago Bernabéu.



Un gol de Karim Benzema casi al final (78) confirmó que el Real Madrid seguirá defendiendo su corona continental, tras un partido al que llegaba apoyado en su contundente victoria 5-2 en Anfield.



Los merengues continuarán su camino tras un partido en el que Liverpool fue de menos a más, pero sin llegar a dar la sensación de gran peligro para los locales.



El equipo inglés tardó casi media hora en poner intensidad a su juego frente a un Real Madrid, que dominó frente un Liverpool muy parado y metido atrás, que sólo se lanzó en el segundo tiempo.



El conjunto inglés pudo abrir el marcador cuando Darwin Núñez aprovechó un pase filtrado de Mohamed Salah para soltar un disparo que sacó Courtois con el pie (7).



Despejado este susto, el Real Madrid se hizo con el control del balón, bien dirigido por un magistral Toni Kroos en el centro del campo y un Benzema muy activo, que no dudaba en alejarse del área para apoyar a sus compañeros.



- Alisson sostiene al Liverpool -

El alemán probó suerte con un disparo lejano que detuvo Alisson Becker (11), que volvió a lucirse para sacar un remate en boca de gol de Vinicius (14) cuando todo el Bernabéu estaba ya cantando el gol.



El portero del Liverpool, el héroes de su equipo este miércoles, tendría que sacar otra mano providencial para despejar al larguero un disparo lejano de Camavinga (20).



En un partido en el que todo el mundo preveía un Liverpool lanzado al ataque, parecieron cambiarse las tornas y el Real Madrid era el que más llegaba hasta que a la media hora de juego, los ingleses decidieron buscar más verticalidad.



Los hombres de Jurgen Klopp, que había salido con cuatro delanteros obligado por la necesidad del abultado marcador en contra, empezaron a buscar la portería contraria con balones largos hacia Salah y Ñúñez.



El uruguayo del Liverpool se sacó un disparo cruzado que obligó a volar a Courtois (33), quien sacaría poco después otro tiro de Cody Gakpo (36).



El descanso vino a cortar la progresión del Liverpool, que tras la pausa, siguió presionando muy arriba buscando recuperar pronto el balón animado por la entrada de Firmino por Darwin Núñez.



- Benzema sentencia -

El Liverpool empezó a llegar más, pero le costaba superar la buena disposición del Real Madrid, que siguió controlando el encuentro y trató de aprovechar los espacios dejados por los ingleses atrás para sorprender al contraataque.



Una de estas salidas en velocidad acabó con un mano a mano perdido por Valverde con Alisson, que justo después detuvo otro disparo de Benzema (53).



El francés volvió a tener otra gran oportunidad en un disparo que se fue ligeramente alto (68).



El equipo blanco, tras aguantar los embates visitantes en unos primeros minutos del segundo tiempo muy intensos, fue bajando las revoluciones del partido con posesiones largas y control del juego.



El equipo merengue no renunció en ir a presionar al Liverpool en lugar de cerrarse atrás hasta encontrarse con el gol que cerró el encuentro.



Vinicius se resbaló en el área cuando iba a disparar, pero le dio para dejar el balón a Benzema, que disparó a bocajarro para hacer el 1-0 (78).



Tras el gol, el Liverpool se lanzó sobre la portería merengue, pero ya no podría hacer nada para salvar el partido y la eliminatoria.