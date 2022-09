Benzema sufre una lesión muscular y una sobrecarga

El capitán del Real Madrid Karim Benzema sufrió el martes en el partido de Champions contra el Celtic una lesión muscular y una sobrecarga en la pierna derecha, informó este miércoles el equipo merengue.



Benzema tiene "una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho", afirmó el Real Madrid en un breve comunicado, tras las pruebas realizadas al jugador.



El Real Madrid no precisa el tiempo de baja de su capitán, limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución", pero, según el diario AS, Benzema tendría para entre siete y diez días fuera de los terrenos de juego.



Su competidor Marca se muestra algo más pesimista, señalando que el jugador volvería después del parón internacional de finales de septiembre y podría reaparecer ante Osasuna el 2 de octubre.



La lesión proyecta una duda sobre su eventual participación en esta última ventana internacional antes del Mundial con Francia.



Los 'Bleus' se enfrentan a Austria el 22 de septiembre en el marco de la Liga de Naciones, antes de visitar a Dinamarca tres días más tarde.



Benzema se retiró el martes del partido de Liga de Campeones contra el Celtic, que el Real Madrid ganó 3-0 en Glasgow, tras notar unas molestias en la pierna derecha.



Aunque en un principio se temió que hubiera podido tener algún problema en la rodilla, el técnico Carlo Ancelotti trataba ya de mostrarse tranquilizador tras el partido.



"Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero vamos a esperar a mañana con las pruebas", dijo Ancelotti