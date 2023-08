Benzema tendría problemas con su entrenador en Arabia Saudita

Benzema dejó el Real Madrid por el Al-Ittihad de Arabia Saudí, pero, por ahora, no le están yendo bien las cosas. El delantero aún no ha marcado goles y el periódico árabe Asharq Al-Aswat ha desvelado que hay un clima de tensión entre Benzema y el técnico portugués Nuno Espiritu Santo.

Según este periódico, al entrenador no le gusta la forma de jugar de Benzema porque entiende que no le aporta al equipo lo que el portugués quiere. De hecho, según el medio, el entrenador no pidió el fichaje de Benzema y el jugador ya mostró su malestar con el DT a un dirigente del club.