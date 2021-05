Benzema vuelve a la selección francesa después de seis años

Escucha esta nota aquí

El seleccionador francés Didier Deschamps dio la lista de 26 jugadores para la próxima Eurocopa de fútbol, en la que está el delantero Karim Benzema, que no juega con los 'Bleus' desde 2015.

El futbolista del Real Madrid, de 33 años y 81 veces internacional (27 goles), fue apartado de la selección francesa por su supuesta implicación en un caso de chantaje y extorsión al que era su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena.

"Para llegar a esta decisión, ha habido varias etapas. Nos hemos visto, hemos hablado largo y tendido", declaró el seleccionador francés en el canal de la televisión francesa TF1, donde desveló en directo la lista de convocados.

"No quiero hacer casos particulares, siempre he dejado al margen mi caso personal, el equipo de Francia no me pertenece y está por encima de todo", añadió Deschamps recordando, aunque sin citarlo, que Benzema declaró en su momento que Deschamps "había cedido a una parte racista de Francia", dos días antes de que en la vivienda del técnico apareciese una inscripción con la palabra "racista".

- "Por el bien del equipo" -

Este episodio marcó profundamente al seleccionador, que en enero pasado denunció en la emisora RTL un "hecho violento que afectó a mi familia".

Deschamps insistió en que la llamada de Benzema es "por el bien del equipo de Francia", que será "mejor con Karim", cuyo último partido con los 'Bleus' fue el 8 de octubre de 2015 en la goleada 4-0 a Armenia, partido en el que anotó dos goles.

Entonces no sabía que serían sus últimos minutos y goles con la camiseta francesa, ya que en noviembre de 2015 estalló el 'caso Valbuena', cuando el entonces jugador del Marsella y de los 'Bleus' denunció haber sido chantajeado para evitar que saliese a la luz una cinta de contenido sexual.

Investigado por la justicia, Benzema habría actuado como intermediario para que su compañero pagase dinero a los extorsionadores a cambio de que no se hiciese público el contenido de la grabación. El caso será juzgado en octubre.

Pese a convertirse en una de las estrellas del Real Madrid, con el que ha ganado cuatro 'Champions' y tres Ligas entre otros muchos trofeos, Deschamps había desatendido hasta ahora los llamados para que Benzema regresase a la selección.

- Tridente temible junto a Mbappé y Griezmann -

El regreso de Benzema es una de las sorpresas de la lista de Deschamps, junto con la convocatoria de Jules Koundé, el joven central del Sevilla, y de Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach e hijo del campeón del Mundo en 1998 (junto a Deschamps) Liliam Thuram.

Lógicamente, en la lista están buena parte de los miembros del equipo que fue campeón del mundo en Rusia-2018, como el arquero Hugo Lloris, el central Raphaël Varane, los centrocampistas N'Golo Kanté y Paul Pogba o los delanteros Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, quienes están llamados a formar un tridente ofensivo temible junto a Benzema.

Los 26 seleccionados se concentrarán a partir del 26 de mayo para preparar la Eurocopa, que se disputará del 11 de junio al 11 de julio.

En el torneo continental, Francia, vigente campeona mundial, está en el 'grupo de la muerte' junto a Alemania, Portugal (actual campeón del torneo) y Hungría.

- Los 26 convocados por Deschamps para la Eurocopa:

Porteros (3): Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marsella)

Defensas (9): Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/GER), Presnel Kimpembe (París SG), Jules Koundé (Sevilla FC/ESP), Clément Lenglet (FC Barcelona/ESP) Benjamin Pavard (Bayern Múnich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG)

Centrocampistas (6): N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/GER)

Delanteros (8): Wissam Ben Yedder (Mónaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Múnich/GER), Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelona/ESP), Kylian Mbappé (París SG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/GER)

Lea también Always Ready Always Ready se jugará gran parte de su clasificación en Venezuela El equipo boliviano visitará este miércoles (22:00) a Deportivo Táchira con la obligación de sumar para seguir con chance de pasar a la siguiente fase

​