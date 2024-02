Betis se despide de Conference League al empatar 1-1 con Dinamo Zagreb

El equipo andaluz había perdido 1 a 0 en casa la pasada semana en la ida y estaba obligado a remontar en Croacia para continuar adelante en la competición.



Empezó bien, adelantándose por medio del congoleño Cedric Bakambu en el 38, pero en el 59 igualó el japonés Takaru Kaneko para los locales.



Pese a intentarlo hasta el final, el Betis no pudo conseguir el segundo frente a un adversario muy ordenado defensivamente y quedó eliminado.



El Betis había pasado a disputar esta repesca de la Conference League después de ser eliminado en diciembre en la fase de grupos de la Europa League, la competición inmediatamente superior en la jerarquía de los torneos UEFA.



En la Europa League fue tercero de un grupo en el que le superaron Glasgow Rangers y Sparta de Praga. El tercer lugar le permitía jugar esta repesca, con el objetivo de estar entre los dieciséis aspirantes al título en la Conference League, un torneo que vive su tercera temporada de vida y que nunca ha sido ganado por un club español.



Esta temporada tampoco habrá éxito español en él, ya que no los octavos de final no tendrán ningún representante de la Liga.



En las competiciones europeas, cuatro formaciones españolas están en medio de los octavos de final (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad), aunque solo una de ellas (Real Madrid) logró ganar en el partido de ida. El 5 de marzo empezará la vuelta de esos octavos.



En la Europa League, el Villarreal está clasificado para los octavos de final. No ha tenido que pasar por la repesca de este febrero ya que consiguió su plaza directamente a mediados de diciembre, como campeón de su grupo de la primera fase.



El Betis, séptimo en la Liga española, tendrá que concentrarse ahora en el campeonato doméstico, donde pelea precisamente por los puestos europeos para la próxima temporada.