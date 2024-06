Bielsa y las locuras en Uruguay que es uno de los candidatos en la Copa América

El Uruguay de Marcelo Bielsa llama a la 'locura' en la Copa América-2024, cita en la que se presenta como uno de los grandes favoritos con el decimosexto título celeste en la mira.



Uruguay cuenta con un mediocampo de notables futbolistas como Federico Valverde, ganador de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid; Manuel Ugarte, ficha del París Saint-Germain; o Rodrigo Bentancur, del Tottenham. Es la chispa que enciende la esperanza charrúa.



Y hay, en tanto, pólvora de sobra. Aunque se ha alejado de los focos de la élite europea en la que militó por quince años, jugando en la actualidad junto a su amigo Lionel Messi en la MLS con el Inter Miami, Luis Suárez mantiene las ganas con la selección uruguaya, en contraste con el adios de su viejo compañero de guerra, Edinson Cavani, quien decidió dar un paso a un costado como internacional.



Si de gol se trata, Darwin Núñez está hoy instalado, al igual que el mejor Suárez en su momento, en un gigante europeo como el Liverpool.



Con un plantel muy competitivo en el que también figuran piezas como los centrales Ronald Araújo (Barcelona) y José María Giménez (Atlético de Madrid), la llegada de Bielsa al banquillo le dio vértigo a Uruguay, un empujón que necesitaba después del desgaste del largo y exitoso ciclo de Oscar Washington Tabárez.



La selección celeste está encuadrada en el Grupo C, en el que debutará frente a Panamá el domingo en Miami. Cuatro días después enfrentará a Bolivia en East Rutherford y luego chocará con el anfitrión Estados Unidos el 1 de julio en Kansas City (Missouri).



- Un "lápiz" para escribir historia -

Uruguay colecciona 15 trofeos de la Copa América, con lo que es el máximo ganador de este torneo junto a Argentina.



Su último título, no obstante, se produjo en 2011. Máximo goleador de la selección uruguaya con 68 goles en 138 partidos, Suárez es sobreviviente de aquella gesta, conseguida junto a viejas figuras como Diego Forlán o Diego Lugano.



"Yo tengo esa ambición, ese ADN, desde que empecé a jugar: querer siempre ganar, hacer todo lo posible para lograr lo que quiero hacer (...) y quería jugar esta Copa América", dijo 'El Pistolero' a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a la espera de la que será su quinta participación en el evento continental. "Me traje el lápiz para seguir escribiendo", bromeó el atacante de 37 años.



Con Bielsa al mando, Uruguay ha dejado una gran imagen en la clasificatoria hacia el Mundial de Norteamérica-2026.



Ocupa el segundo puesto, con 13 puntos en seis presentaciones, únicamente por detrás de Argentina, con 15.



Ninguna selección ha anotado tantos goles como la uruguaya, con 13, y Darwin Núñez ha estallado con cinco de esas anotaciones y además tres asistencias.



- Impulso -

El último amistoso previo a la Copa América, el pasado 5 de junio, corroboró las buenas sensaciones dejadas en el clasificatorio, después de que se despertaran algunas dudas en compromisos de preparación anteriores.



Uruguay aplastó 4-0 a México, un adversario que busca identidad después de prescindir en el torneo de íconos como Guillermo 'Memo' Ochoa o Hirving 'Chuky' Lozano.



Es un impulso, aunque Bielsa advirtió en medio del ambiente festivo que hay que tomar las cosas con calma.



"Fue un resultado engañoso", manifestó el técnico argentino en rueda de prensa, al subrayar la decisión de su colega Jaime Lozano de resguardar a varios futbolistas de alto nivel. "Había muchos jugadores importantes fuera".



El problema es que es difícil amarrar las expectativas que levanta su Uruguay, tan frenéticas como el fútbol de implacable presión y desbordante ataque que practican sus equipos. Es, sin duda, un llamado a la 'locura'.