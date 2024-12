Billy Viscarra arribó a Lima para sumarse a Alianza: “Llego con mucha ilusión” (video)

Guillermo ‘Billy’ Viscarra, arquero de la selección boliviana, llegó este domingo a Lima, Perú, para unirse a Alianza Lima por las próximas dos temporadas. Procedente de The Strongest, Viscarra aterrizó en el aeropuerto con la emoción palpable de comenzar una nueva etapa en su carrera profesional. Se espera que en las próximas horas se someta a los exámenes médicos necesarios antes de firmar su contrato.



Al momento de su llegada, Viscarra expresó su felicidad y entusiasmo por incorporarse al club: “Feliz de estar en Lima, ansioso por ponerme bajo las órdenes del entrenador. Llego con mucha ilusión; sé lo que significa Alianza Lima en Perú, es una responsabilidad muy grande”, declaró ante los medios presentes. Estas palabras reflejan su compromiso y la presión que siente al unirse a uno de los clubes más importantes del país.



El arquero también mencionó que está deseoso de comenzar a entrenar lo más pronto posible: “Se vienen la revisión médica y espero que todo salga bien para ponerme a entrenar cuanto antes, que es lo que más me gusta”. Su deseo de integrarse rápidamente al equipo resalta su motivación y disposición para contribuir al éxito del club.



Viscarra también se refirió a los retos que se avecinan para Alianza Lima en el ámbito internacional. “Se vienen retos muy lindos; estuve al tanto del sorteo de la Copa Libertadores. Sabemos lo que quiere la hinchada y sabemos lo que tenemos que hacer”, indicó el arquero. Alianza Lima competirá ante Nacional de Paraguay en la fase 1 del torneo continental, y Viscarra está decidido a dejar su huella.



La llegada de Viscarra no solo representa un refuerzo para el equipo, sino también una oportunidad para el jugador de demostrar su calidad en un nuevo entorno. Con experiencia en el fútbol boliviano, el arquero busca consolidar su carrera en el extranjero y aportar al rendimiento del club.