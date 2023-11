‘Billy’ Viscarra está en el radar de Universitario de Perú

Guillermo ‘Billy’ Viscarra, arquero de The Strongest y de la selección boliviana interesa a Universitario de Deportes, uno de los clubes más importantes de Perú.



El rumor ya sonaba hace varias semanas y este martes el representante del jugador confirmó el acercamiento del conjunto crema. “Ha habido un interés por parte de Universitario, se está evaluando”, adelantó Daniel González, agente de Viscarra en un diálogo con Infobae Perú.



‘Billy’ se coronó campeón de la liga Divisional Profesional con el Tigre el pasado domingo, y sus buenas actuaciones llamaron la atención de diversos clubes del extranjero.



“Billy hace un par de días salió campeón de la liga boliviana con The Strongest. Se están valorando otras opciones también. La de Universitario, obviamente, interesa a ‘Billy’, es un club con mucha historia y sin duda se está valorando la posibilidad con mucho cariño”, añadió González.



De igual manera, el representante destacó la temporada de Viscarra, el guardameta con mejores número en la División Profesional. “Ha tenido un año fantástico. Es titular en su selección y campeón con su equipo en la liga. Vamos a tomar la mejor decisión al respecto”.



En caso se concrete el fichaje de Viscarra a Universitario, el equipo limeño deberá pagarle un porcentaje a The Strongest. “Tiene contrato, hay una cláusula de rescisión. Si bien es baja y razonable, desconozco si podrán manejarla. Estamos valorando la posibilidad”, concluyó González.