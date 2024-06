‘Billy’ Viscarra toma la delantera; será titular ante Ecuador

El primer round es para Guillermo ‘Billy’ Viscarra. El arquero de The Strongest le ganó el mano a mano a Carlos Lampe y será el encargado de custodiar el pórtico de la selección boliviana ante Ecuador, este miércoles, a partir de las 20:30 HB en el estadio Subaru Park de Filadelfia, Estados Unidos.



La noticia fue anunciada la noche del martes por Antonio Carlos Zago, director técnico de la Verde, quien habló en conferencia de prensa y aseguró la presencia de ‘Billy’ en el onceno titular. “Para mañana (miércoles) Viscarra, después vamos a ver a quien utilizamos en el otro amistoso (Colombia). Viscarra fue el arquero que jugó los últimos partidos, entonces lo vamos a mantener ante Ecuador, no tenemos porque esconderlo”, manifestó.



Zaga convocó a tres arqueros para la Copa América: Guillermo Viscarra, Carlos Lampe y Gustavo Almada, pero desde un principio se supo que la pelea por la titularidad sería únicamente entre los dos primeros.



‘Billy’ desplazó el año pasado a Lampe debido a su grandes actuaciones con el Tigre, a esto se sumó el bajón que tuvo el arquero de Bolivar en su rendimiento. Si bien Zago solo confirmó la presencia de Viscarra para el partido amistoso ante Ecuador, todo parece indicar que le brindará la confianza para la Copa América.



No es una decisión sencilla, ya que Lampe es el guardameta con más presencias en la selección absoluta. En su historial acumula 54 partidos, 4,659 minutos y 103 goles en contra. Pero el futbol es presente y ‘Billy’ ha logrado mantener regularidad, tanto en su equipo como en la selección, este aspecto ha sido determinante en la elección de Zago.