Birmingham City cesa a Rooney como entrenador por los malos resultados

Rooney, de 38 años, fue nombrado en octubre pasado y desde entonces solo logró dos victorias en 15 partidos al frente del Birmingham City, que apenas está seis puntos por encima de la zona de descenso, muy lejos de la pelea por el play off de ascenso que ocupaba el equipo cuando llegó el exdelantero internacional al banquillo.



La derrota el lunes 3-0 contra el Leeds (la novena desde la llegada de Rooney) fue el detonante del cese.



"Pese a los esfuerzos, los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Por consiguiente, el consejo de administración considera que un cambio en la dirección es lo mejor en interés de la entidad", justificó en un comunicado el Birmingham, club que tiene como uno de sus accionistas minoritarios a la leyenda de la NFL Tom Brady.



"El fútbol es cuestión de resultados y admito que no han sido del nivel que yo esperada", declaró por su parte Rooney, con pasado como entrenador en el Derby County y el DC United en MLS.



"A título personal, necesitaré tiempo para recuperarme de este fracaso", concluyó el técnico, cuyo balance como entrenador está muy lejos del que tuvo como futbolista, con solo 31 victorias en 152 partidos dirigidos.