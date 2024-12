Blooming ante El Nacional de Ecuador en la fase 1 de la Copa Libertadores

Blooming se enfrentará a El Nacional de Ecuador en la Copa Libertadores 2025. El sorteo de la fase 1, realizado recientemente, emparejó al equipo boliviano, que actualmente ocupa el sexto puesto de la tabla acumulada (Bolivia 4 Libertadores) con el último campeón de la Copa Ecuador.



Para que Blooming mejore su posición en la tabla y logre su boleto a la Copa Sudamericana, necesitaría ganar su próximo partido contra The Strongest por más de 25 goles y esperar que Aurora y GV San José no sumen puntos, lo que es improbable.



La serie comenzará en Santa Cruz de la Sierra el 5 de febrero y la revancha se disputará el 12 del mismo mes en el estadio Atahualpa de Quito. El ganador de estos encuentros avanzará a la fase 2 del torneo, donde se medirá ante Barcelona de Ecuador.



El Nacional es un rival de respeto, ya que ha demostrado su calidad al consagrarse campeón en su país. Además, juega sus partidos en una sede con altitud, lo que podría representar un desafío para Blooming. Sin embargo, la academia confía en su localía para obtener un buen resultado en el partido de ida.



En la fase 1 de la Copa Libertadores también se han definido otros cruces interesantes. Nacional de Paraguay se enfrentará a Alianza Lima, mientras que Monagas de Venezuela rivalizará con Defensor Sporting de Uruguay.



La Copa Libertadores es uno de los torneos más prestigiosos del continente y cada año reúne a los mejores clubes de Sudamérica. La edición 2025 no será la excepción, y los equipos buscarán alcanzar la gloria internacional.



Está previsto que la fase de grupos comience el 2 de abril y finalizará el 28 de mayo, tras lo cual los equipos conocerán su destino en las eliminatorias. Blooming espera llegar lejos y dejar huella en su participación internacional.