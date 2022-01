Blooming, Bolívar y The Strongest se solidarizan con Carlos Arias

Escucha esta nota aquí

Tres de los seis clubes que defendió el arquero Carlos Arias en su etapa de futbolista se solidarizaron este jueves tras conocerse que está internado en un hospital de la capital cruceña porque el miércoles, pasado el mediodía, sufrió graves quemaduras cuando intentó ayudar a una trabajadora de una de las sucursales de venta de pollos.



Blooming fue el primer club en la carrera del ex arquero cruceño, hoy de 41 años y en el que fue bicampeón nacional en 1998 y 1999. “Queremos hacer llegar todo nuestro apoyo a la familia de nuestro ex jugador y bi-campeón Carlos Arias, por el lamentable accidente que ocurrió hoy en su establecimiento”, dice en el pronunciamiento celeste en sus redes sociales.

Con The Strongest también fue dos veces campeón nacional (2003 y 2004). “Estamos contigo Pollo, un héroe tanto en el arco como en la vida. Nuestro ex arquero y referente, Carlos Arias, sufrió un accidente en su restaurante que lo dejó con quemaduras en el cuerpo. Arias no dudó en salvarle la vida a su personal de cocina y hoy necesita nuestra ayuda”, dice el texto de los atigrados.

´Pollo’ Arias jugo también dos años en Bolívar. Con la academia paceña fue campeón en el 2009. “Carlos “Pollo” Arias necesita de nuestra ayuda, tras haber sufrido quemaduras auxiliando a una trabajadora de su negocio“, dice el texto de los celestes.

Los tres clubes solicitaron a sus hinchas un gesto solidario con el ex portero que atraviesa un difícil momento y todo apoyo económico lo pueden hacer a nombre del ex portero (Carlos Arias Eguez C.I. 4623462) y al Banco Mercantil Santa Cruz C/Ahorro N° cuenta: 4028109622.