Blooming buscará impedir que Bolívar se distancie en la punta del Clausura

Luego de vencer 1-0 a Real Tomayapo como visitante, en el que fue el estreno de Álvaro Peña como director técnico, Blooming buscará su segunda victoria al hilo, nuevamente fuera de casa, pero esta vez en La Paz, donde visitará a Bolívar este sábado (20:00) por la fecha 19 del torneo Clausura de la División Profesional.



La academia apunta a sumar puntos para seguir escalando en la tabla del Clausura y la Acumulada. Actualmente, es quinta en la tabla anual con 43 puntos y está situada en puesto de Copa Sudamericana para 2025. La intención es mejorar esa posición y alcanzar un cupo para la Libertadores.



Sin duda alguna, la victoria en Tarija significó un envión anímico importante para un equipo que estaba estrenando director técnico y que llegaba de perder 3-0 en su visita a Wilstermann. Sin embargo, ese partido ya es historia y ahora las miradas están centradas en Bolívar.



El cuerpo técnico encabezado por Álvaro Peña y los jugadores son conscientes de que deberán visitar una plaza difícil, donde usualmente se hace muy complicado obtener tres puntos. Sin embargo, esta vez quieren ir ante todo pronóstico y romper esa larga racha de treinta años sin triunfos ante los paceños en el Siles. La única vez que Blooming venció a Bolívar en La Paz fue el 20 de noviembre de 1994, justamente en un torneo Clausura (4-2).



“Jugamos ante Bolívar; sabemos que es un rival muy difícil, pero vamos a mantener la misma línea de juego; no la vamos a cambiar. Ya sea de local o visitante, presentaremos la misma idea”, indicó Peña tras el partido frente a Tomayapo.



Blooming llega a este partido con todo su plantel a disposición, aguardando hacer el partido correcto para no volverse a Santa Cruz con las manos vacías. En caso de no haber modificaciones de último momento, Peña puede mandar al terreno de juego el siguiente onceno: Urazeña; Romero, Gómez, Lacerda, Aponte; Figuera, Siles, Villarroel; Rafinha, Othoniel Arce y Menacho.



En frente aparece Bolívar, el líder del torneo Clausura y de la tabla Acumulada, que busca ferozmente lograr el título en disputa para asegurarse el único boleto disponible para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Ya ha dado pasos agigantados, pues le saca diez unidades a su escolta, The Strongest, en la tabla anual.



Después de sufrir un traspié en el reinicio del torneo Clausura, donde perdió frente a Aurora como local, la academia paceña se repuso como visitante tras vencer 3-2 a Real Santa Cruz. Si bien los dirigidos por Flavio Robatto iban ganando cómodamente el partido, mostraron ciertas falencias en sus líneas y terminaron recibiendo dos goles y por poco se lo empatan.



Una de las principales novedades para recibir a Blooming es el posible retorno de Bruno Sávio, el delantero brasileño que se lesionó el hombro hace algunos meses y que es pieza clave en el onceno de Robatto. El entrenador argentino aún no confirmó su presencia, pero es probable que entre en la lista de convocados.



Lo cierto es que Robatto no podrá dirigir desde el banco de suplentes, dado que recibió tarjeta roja en el partido contra Real Santa Cruz; por lo tanto, deberá mirar el encuentro desde las gradas.



Las acciones serán dirigidas por el cochabambino Juan Carlos Huanca, quien será asistido desde las bandas por sus coterráneos Wilson Arellano y Agustín Escalera. El cuarto juez será José Quintanilla, mientras que el VAR será monitoreado por Gustavo Vera y el AVAR por Mario Zacari.