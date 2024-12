Blooming festeja ante un Real Cruz que está al borde del abismo

No fue fácil, es más, el empate parcial lo termina quebrando un penal que le hicieron a Samuel Garzón y que poco después convirtió César Menacho (63’). Ese gol le dio a Blooming el triunfo que le permite seguir en la pelea por una Sudamericana, mientras que a Real Santa Cruz, lo condena.

Ganar, no fue fácil para Blooming, que no encontró un juego dinámico, que no encontró conexión entre el medio y la ofensiva y que cuando tuvo chances arriba, las desperdició de manera inexplicable. Los albos fueron por la misma línea y terminaron sucumbiendo ante su rival.