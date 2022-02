Blooming fue goleado (0-7) de local por Bolívar en su debut en el torneo Apertura

Escucha esta nota aquí

Blooming comenzó de la peor manera el torneo Apertura de la División Profesional. Perdió por goleada (0-7) frente a Bolívar que no perdonó y se llevó los tres puntos del estadio Tahuichi Aguilera, este domingo. El cotejo fue parte del grupo B y fue arbitrado por el cochabambino Hostin Prado.

Inicialmente este partido tenía que jugarse la noche del sábado en el estadio Tahuichi Aguilera, pero fue reprogramado debido a que falló la energía eléctrica en el principal escenario deportivo de Santa Cruz.

La academia cruceña no pudo contar con ninguno de sus refuerzos para este partido debido a que no logró hacer desbloquear a tiempo la sanción de FIFA, en sentido que no puede habilitar jugadores, pero tampoco pudo hacer jugar a futbolistas que renovaron contrato el caso por ejemplo de Joselito Vaca y José Peñarrieta, entre otros.

A decir de la dirigencia de Blooming, todas las deudas fueron honradas, pero el caso Rafael Barros sufrió un contratiempo y ese fue el problema para que el equipo cruceño no pueda habilitar jugadores.

Y debido también a que el equipo juvenil se encuentra disputando la Copa Libertadores Sub-20 en Ecuador, tuvo que debutar en el arco Yassir Sánchez, de solo 15 años de edad.

El primer gol de Bolívar llegó a los 21 minutos, por intermedio del brasileño Bruno Savio, que en su debut con la casa del equipo paceño marcó su primer gol cuando recibió un pase entre líneas y apenas ingresando al área grande definió con remate bajó y al lado derecho de Yassir Sánchez.

Las cosas se complicaron más para el equipo cruceño, porque el uruguayo Christian Latorre sufrió una lesión en la rodilla, en el minuto 38, y tras esa acción hubo una clara falta dentro del área, que el árbitro Hostin Prado no dudo en cobrar penal para Bolívar.

El partido estuvo paralizado durante 8 minutos, por la lesión del experimentado jugador de Blooming, que fue reemplazado por Samir Pérez.

Francisco da Costa se hizo cargo del penal, que transformó en gol al primer minuto de tiempo adicionado de esta primera parte (45’+1). Su remate fue bajo y junto al poste derecho del arco defendido por Sánchez, para decretar el 0-2.

El segundo tiempo fue para el olvido para el equipo local, porque Bolívar se dedicó a hacer goles. Savio marcó dos seguidos (55’ y 56’), luego Patricio Rodríguez (49’) y después se hizo presente en el marcador otra vez Da Costa (62’).

Hasta ahí iba media docena y buena parte de la parcialidad de Blooming no lo soportó, pues comenzó a insultar a los miembros del directorio que estaban en el palco y a generar algunos disturbios que obligó a paralizar el partido por varios minutos. Otros hinchas optaron por retirarse del estadio.

En la reanudación, los celestes de La Paz sumaron un gol más. El recién ingresado Bruno Miranda puso el 0-7, a los 75 minutos. Ya era una goleada de proporciones.

El pésimo inicio de Blooming contrasta con lo hecho por la academia paceña, que el miércoles (18:15) debe jugar ante Deportivo Lara de Venezuela, por la Copa Libertadores.

