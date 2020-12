Blooming ganó y sigue peleando entre los primeros del Apertura

Escucha esta nota aquí

No baja los brazos. Blooming le ganó por 2-1 a Wilstermann, este miércoles, por la decimoséptima fecha del torneo Apertura y sigue en la pelea por un cupo para la Copa Libertadores 2021. Igualó en puntos al cuarto de la tabla, Always Ready (29), y está a cinco del líder The Strongest.

Los goles para los celestes los marcaron José María Carrasco (12’) y José Vargas (38’). Descontó Imanol Benegas (68’).

La academia cruceña se quedó con el primer tiempo, ya que mostró seguridad y un juego más ordenado que la visita. A los 2’, Nelson Orozco no llegó a empujar el balón tras un centro de Júnior Sánchez. Después, Daniel Sandy le dijo que no a Vargas (5’). Cinco minutos más tarde, Jaime Arrascaita no llegó a tiempo para capitalizar un balón que llegó desde la derecha.

Los de Gabriel Schürrer seguían buscando abrir el marcador. En el minuto 11, Sánchez remató y Leonel Justiniano lo desvió. Un minuto más tarde, Carrasco anotó el primero, de cabeza, tras un centro de Vargas y de sorprender a los defensores (12’). El 1-0 desató el festejo de los hinchas que llegaron hasta el estadio departamental cruceño.

El arquero del aviador estuvo firme y aprovechó su oportunidad, que le dieron por la expulsión de Arnaldo Giménez en la pasada fecha. Le sacó un disparo a César Menacho (22’). Luego le ganó un nuevo mano a mano a Vargas.

El jugador más destacado del partido fue Vargas y no dejó de insistir. El mediocampista aprovechó un rebote, tras el rechazo de Sebastián Reyes al centro de Edward Vaca. Fue el 2-0. Alegría total en el campamento celeste.

Se le complicó

En la segunda parte, Cristian Díaz mandó a la cancha a sus jugadores más ofensivos. Ingresaron Serginho (45’), Ricardo Pedriel (56’) y Moisés Villarroel (65’). El aviador mostró mayor jerarquía y desde el primer minuto intentó descontar. El local respondió, pero Sandy se agigantó frente a Vargas (53’), Rafael Barros (74’) y a Menacho (93’).

Sobre el minuto 68, Benegas puso el 2-1 tras un pase de Willan Álvarez. Festejo aviador que pudo cambiar la historia, pero no pasó. Serginho perdió un mano a mano con José Peñarrieta (58’) y sus otros dos remates pasaron cerca del arco celeste (62’ y 78’). El marcador no cambió hasta el final.

Blooming se enfrentará a Oriente Petrolero, este sábado (20:30), por la decimoctava fecha; mientras que Wilstermann recibirá a The Strongest, este viernes (19:30).