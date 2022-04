Blooming logró empatar en descuentos ante Wilstermann (3-3)

Escucha esta nota aquí

Blooming consiguió este martes un esforzado empate ante Wilstermann (3-3), un resultado justo por lo que ambos demostraron en el campo de juego y pese a que la academia cruceña jugó con un hombre menos desde el minuto 71’ por la expulsión de Richard Spenhay.

Los goles celestes fueron de Julio Herrera (4' y 93' de penal) y Paúl Arano (51'). Andrés Chávez (15' y 47') y Serginho (23') anotaron para la visita.

Fue un partido complicado para los celestes en esta décima fecha del torneo Apertura. Comenzó ganando con gol de Julio Herrera, el mejor jugador del partido, pero todo cambió cuando Andrés Chávez estableció la paridad a los 15’ a consecuencia de fragilidad en la marca en defensa.

El brasileño Serginho se encargó de demostrarlo a los 23 minutos cuando marcó el segundo gol 'aviador' tras recibir un pase de Chávez, que a los 47’ decretó el 1-3 en una maniobra en la que mostró oficio ante la marca de Erwin Montero, quien tuvo serias dificultades para anular al ex Boca Juniors.

En ese momento, todo hacía pensar que Blooming se desplomaba porque no se mostró sólido en defensa, en el medio faltaba más dinámica y en ataque Rafinha no tuvo la necesaria compañía de Fernando Arismendi, que esta vez no aportó como en anteriores partidos.

Los cambios que hizo Rodrigo Venegas para encarar el segundo tiempo fue determinante para que el juego de sus dirigidos sea más consistente en defensa y en ataque.

Incorporó en la zaga al brasileño Darlan y después a Jefferson Tavares, que volvió a jugar tras recuperarse de una lesión.

El gol de Rafinha, a los 51’, que se dio tras potente remate de Paúl Arano, fue el clic que necesitaba Blooming para reaccionar, aunque después empeoró su panorama con la expulsión de su capitán, Spenhay, por doble amonestación.

Aún con esta desventaja, los celestes tuvieron fuerzas para remar contra corriente. Fue notable la actitud del equipo local, que tuvo su premio a los 93’ por una falta que Raúl Castro le cometió a Junior Sánchez cuando el volante ingresaba al área enemiga.

La figura del encuentro se encargó de ejecutar la falta. Herrera marcó el gol a los 95’ con una certera definición que hizo delirar a la hinchada local que tomó el empate como una victoria porque se rescató un punto en un partido que les fue desfavorable durante gran parte del partido.

Con este resultado, Blooming cae al segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo con 20 puntos, mientras que Wilstermann se estanca en el antepenúltimo lugar con 12 unidades.