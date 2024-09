Blooming niega racismo contra Caicedo e iniciará demanda contra dirigentes de Always

Desde la interna de Blooming aseguran que “no existen pruebas ” que demuestren que hubo actos de racismo contra el jugador de Always Ready , Luis Caicedo , la noche del jueves por parte de los hinchas de la academia cruceña . Asimismo, Sebastián Peña , presidente del club celeste , confirmó que el árbitro del encuentro, Baldimir Rueda , no indica en su informe final que haya sucedido algo respecto a este tema.

“En un campo de juego existen gritos , pero demuestren que esos fueron dirigidos a este jugador y en sentido racista . Dentro del informe del árbitro hay un apartado que dice: resumen y observaciones; en ese espacio no existe nada irregular que indique que algún jugador haya sido víctima de insultos racistas por parte de la hinchada ”, añadió Peña.

Finalmente, Peña apuntó contra dos dirigentes de Always Ready y afirmó que estos recibieron directrices para interrumpir el partido y que terminara antes de tiempo. “Vamos a iniciar acciones legales en contra de estas personas que buscaban hacer que el equipo jugara a desgano o que se retirara de la cancha ”, sentenció.

“No es posible que sigan pasando estas cosas; ya no deberían suceder. Esto es fútbol. Estamos en pleno siglo XXI y esto se tiene que acabar; así no se puede jugar. Es una pena lo que pasó; ojalá la directiva del club tome cartas en el asunto. Esto no debe volver a pasar", indicó Caicedo este viernes tras arribar a La Paz.