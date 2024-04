Blooming, Oriente y Royal Pari amenazan con no presentarse al Clausura si no atienden sus demandas por el arbitraje

Blooming, Oriente Petrolero y Royal Pari, amenazaron con no presentarse al torneo Clausura 2024 cuyo inicio está programado para el 12/05, si es que no se atiende una serie de pedidos, en el que sobresale la preocupación por el arbitraje. “Si no somos escuchados, estamos analizando la no presentación al siguiente torneo Clausura”, dijo Sebastián Peña que fue el portavoz de los tres cruceños tras la reunión de este viernes.