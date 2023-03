Blooming pide suspender de por vida a los árbitros y que se anule el partido ante Palmaflor

Sobre los árbitros, comentó que están "iniciando la demanda a la terna arbitral p ara que no vuelva a dirigir en el fútbol boliviano, y a la Comisión Arbitral. Si no tienen la capacidad de dirigir a sus árbitros que renuncien y den paso a gente que sí esté capacitada".

"No sé si es su primer partido de fútbol profesional, pero no podemos estar a expensas de este tipo de personas . Todo lo que uno invierte y trabaja se va a la borda", se lamentó.

Con respecto al intento del VAR de anular el gol de Gastón Rodríguez, Peña sentenció que "no podemos perder casi 17 minutos en una jugada donde se veía de forma alevosa que no querían convalidar el gol. No queremos entrar a esas conjeturas, pero da a pensar. Cuando nos expulsan no van al VAR, y si van les toma un minuto, no 17".