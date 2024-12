Blooming se coronó campeón nacional Sub 19 tras remontada ante Always Ready

Blooming se consagró campeón de la Liga Nacional Sub 19 tras vencer 3-1 a Always Ready en la final disputada este domingo en Cochabamba. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Quillacollo, donde los jóvenes jugadores demostraron su talento y determinación en un partido emocionante.



El ‘Millonario’ comenzó ganando con un gol de Moisés Paniagua, que puso a Always Ready en ventaja. Sin embargo, la remontada del equipo cruceño fue contundente, comenzando con el gol de Eduardo Justiniano, seguido de un doblete de Santiago Castedo, quien se convirtió en el héroe del encuentro.



Con esta victoria, Blooming ratificó su condición de favorito y se consagró campeón de un torneo nacional, lo que confirma su buen presente en el fútbol formativo. Este logro no solo es un testimonio del trabajo realizado en las divisiones menores, sino también una muestra del potencial que tiene la academia para seguir produciendo talentos.



Además, con este triunfo, Blooming se asegura representar a Bolivia en la próxima edición de la Copa Libertadores Sub 20. Esta es una gran oportunidad para que los jóvenes futbolistas muestren su calidad a nivel internacional y continúen su desarrollo profesional.



La victoria también resalta la importancia del apoyo institucional y la inversión en el fútbol juvenil. La dirigencia del club ha apostado por fortalecer sus divisiones menores, lo que está dando frutos visibles en los resultados obtenidos.