Blooming vence a Wilstermann y sigue peleando entre los primeros del Apertura

No baja los brazos. Blooming ganó por 2-1 a Wilstermann por la decimoséptima fecha del torneo Apertura y sigue en la pelea por un cupo para la Copa Libertadores 2021. Igualó en puntos al cuarto de la tabla, Always Ready (29), y está a cinco del líder The Strongest.

Los goles para los celestes los marcaron José María Carrasco (12’) y José Vargas (38’). Descontó Imanol Benegas (68’) para la visita.

La academia cruceña se quedó con el primer tiempo, ya que mostró seguridad y un juego más ordenado que su rival. A los 2’, Nelson Orozco no logró empujar el balón tras un centro de Júnior Sánchez. Después, Daniel Sandy le dijo que no a Vargas (5’). Cinco minutos más tarde, Jaime Arrascaita no llegó a tiempo para capitalizar una pelota que llegó desde la derecha.

Los de Gabriel Schürrer seguían buscando abrir el marcador. En el minuto 11, Leonel Justiniano cerró bien después de un remate de Sánchez. Un minuto más tarde, Carrasco anotó el primero, de cabeza, tras un centro de Vargas y de sorprender a los defensores (12’). El 1-0 desató el festejo de los hinchas bluministas que llegaron hasta el estadio cruceño.

El arquero del aviador estuvo firme y aprovechó la oportunidad que le dieron, por la expulsión de Arnaldo Giménez en la pasada fecha. Le sacó un disparo a César Menacho (22’). Luego le ganó un nuevo mano a mano a Vargas.

La figura más destacada fue Vargas, pues no dejó de insistir en la búsqueda del gol. El mediocampista aprovechó un rebote, tras el rechazo de Sebastián Reyes al centro de Edward Vaca. Fue el 2-0. Alegría total en el campamento celeste.

Se le complicó

En la segunda parte, Cristian Díaz mandó a la cancha a sus jugadores más ofensivos. Ingresaron Serginho (45’), Ricardo Pedriel (56’) y Moisés Villarroel (65’). El aviador mostró mayor jerarquía y desde el primer minuto intentó descontar. El local respondió, pero Sandy se agigantó frente a Vargas (53’), Rafael Barros (74’) y a Menacho (93’).

Sobre el minuto 68, Benegas puso el 2-1 tras un pase de Willan Álvarez. Achique aviador en las cifras que pudo cambiar la historia, pero no pasó porque Serginho perdió un mano a mano con José Peñarrieta (58’) y sus otros dos remates pasaron cerca del arco celeste (62’ y 78’). El marcador no cambió hasta el final.

Blooming se enfrentará a Oriente Petrolero, este sábado (20:30), por la decimoctava fecha; mientras que Wilstermann recibirá a The Strongest, este viernes (19:30).