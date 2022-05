Blooming visitará el sábado a Nacional Potosí y Oriente Petrolero recibirá a Bolívar el domingo en el inicio de la segunda rueda del Apertura

Escucha esta nota aquí

Blooming jugará el sábado ante Nacional Potosí en el inicio de los cuartos de final del torneo Apertura de la División Profesional.

Los celestes, que por reglamento arrancarán de visitante para cerrar en casa, dado su segundo lugar en la serie B de la primera fase, disputarán su primer partido de los play off a las 15:00.

El dato se conoció este lunes de parte de la dirección de Competición de la Federación Boliviana de Fútbol.

Oriente Petrolero será local el domingo ante Bolívar. Los refineros, que fueron cuartos en la serie A, enfrentarán al que terminó primero en el B. El duelo ante los celestes paceños se jugará a 19:30.

Royal Pari, que fue tercero en la primera fase del grupo B, recibirá en el estadio Gilberto Parada de Montero a The Strongest. Este partido ha sido programado para el domingo a las 18:00.

La jornada dominical comenzará a las 15:00 con el encuentro entre Always Ready y Palmaflor en El Alto.

Programación de los cuartos de final

Partidos de ida

Sábado 28 de mayo

Potosí: Nacional Potosí vs Blooming (15:00)

Domingo 29 de mayo

El Alto: Always Ready vs Palmaflor (15:00)

Montero: Royal Pari vs Strongest (18:00)

Santa Cruz: Oriente Petrolero Vs Bolivar (19:30)

Partidos de vuelta .

Miércoles 1 de junio

Cochabamba: Palmaflor vs Always (16:00)

La Paz: Strongest vs Royal Pari (20:30)

Jueves 2 de junio

La Paz: Bolivar vs Oriente (20:00)

Santa Cruz: Blooming vs Nacional Potosí (20:00)

