Blooming y Always Ready jugarán la final del Torneo Nacional Sub-20

El Torneo Nacional Sub-20 ya tiene a sus dos finalistas: Blooming y Always Ready. Ambos equipos se verán las caras para definir el único cupo a la Copa Libertadores Sub-20 2024.



La academia cruceña eliminó a Oriente Petrolero en la tanda de penales (4-2), luego de haber caído 2-0 en el tiempo reglamentario.



En el partido de ida, los celestes se habían embolsillado los 3 puntos tras vencer 3-1.



Por la otra llave, Always Ready doblegó a Bolívar y le propinó una goleada de 4-1 en condición de local. Los dirigidos por Óscar Villegas ratificaron su clasificación con un amplia superioridad en el global (8-2).



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no confirmó la fecha de la final, lo cierto es que el campeón del certamen se ganará el derecho de representar a Bolivia en la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año.