Blooming y un triunfo ajustado ante Aurora (1-0) que lo coloca en puestos de clasificación (videos)

No fue para nada fácil, pese a que Blooming, en el análisis global, fue más que Aurora. Marcar la diferencia le costó bastante, es más, el 1-0, llegó de tiro penal marcado por Juan Carlos Arce (67’) y después, fue sostener con las manos de Braulio Uraezaña, un resultado clave, importante para sumar 11 puntos y ponerse segundo en el grupo B del torneo Apertura.

Pero además, esos tres puntos le dan la chance de estar segundos y en puesto de clasificación a cuartos de final. Sufrió la academia en la recta final, porque Blanco, Reinoso y Zeballos, estuvieron a tiro de igualar, pero las manos de Uraezaña y la mala definición de los cochabambinos, permitió que la academia selle un triunfo vital para sus aspiraciones.

El partido acabó con empellones, con nervios de punta, con empujones entre Pedro Omar Siles y Jair Reynoso y con un público que esperaba solo el pitazo final. En ese momento caliente, Martín Alaniz se tuvo que ir por doble amarilla, en un partido que acabó a mil porque la tensión fue subiendo de a poco por la presión que había en ambos planteles.

Pero vamos por parte. Blooming en esa etapa inicial fue más, lo presionó y lo arrinconó a Aurora que no lo dejó pensar. A la academia le faltó solo el gol, hizo de todo, con el mano a mano que perdió Arismendi (30) o con el cabezazo de Siles (5’) tras un gran pase de Rafinha. Guilmar Centellas por izquierda lució encendido y arriba, Menacho esperaba, ansioso con inflar las redes.

Aurora no encontró el balón, porque apenas intentaron salir desde atrás Barboza o Amarilla, los celestes no los dejaron ni respirar. Por izquierda Visalla trepó cuantas veces quiso y cuando tuvo chances, buscó a Menacho que inquietó, pero no logró dar la pegada pese a jugar casi de memoria con un Rafinha que lució encendido tras su paso por la Verde.

A los 42’ Centellas por poco y marca tras centro de Arismendi y a los 44’ Richet Gómez puso el primero pero el línea ya había levantado el banderín. El 0-0 se mantuvo en un partido sin tregua, en el que la academia mereció más de lo que consiguió. Su rival estaba sorprendido, no esperó un rival encendido que lo obligó a equivocarse bastante.

En el complemento Blooming siguió con la presión aunque mejoró su rival en defensa porque no había forma de encontrar la apertura. Es más, a los 49’ Aurora falló una opción increíble en los pies de Alaniz que no le pegó bien una opción inmejorable. Pero no fue la única del uruguayo porque a los 55’ de nuevo insistió de tiro libre pero el balón apenas se desvió.

Hasta que llegó el minuto 67 y el balón cayó en el área de Aurora, ahí hubo una mano de Troncoso y el juez Jordy Alemán cobró penal luego de ir a revisar el monitor del VAR. El ‘Conejo’ Arce lo pidió y terminó marcando con un remate fuerte, seco, al costado derecho de Cárdenas que viajó hacia el otro lado. Ese gol fue un desahogo para la academia.

A partir de ahí fue aguantar los embates de un rival que se vino con todo, que por poco y marcó a los 75’ con un cabezazo de Blanco y luego con otro remate de Reinoso en el que Uraezaña se mostró monumental. Luego, a los 90’, vino la de Zeballos que no remató teniendo el arco a disposición. Nada que hacer, Blooming respiró luego de sufrir bastante.