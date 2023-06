Boca encontró los goles ante Monagas y terminó como líder en la Copa Libertadores

Marcelo Weigandt (39), Valentín Barco (61) y Luis Vázquez (85 y 88) marcaron los goles para el triunfo de Boca, que terminó el cotejo con diez jugadores por la expulsión del defensor paraguayo Bruno Valdez (36), mientras que en Monagas Abdiel Arroyo (49) vio la tarjeta roja.



Boca hizo realidad los pronósticos favorables y terminó como holgado líder del Grupo F con 13 puntos, seguido por el colombiano Deportivo Pereira (8), ambos clasificados a octavos, mientras que el chileno Colo Colo (6) terminó tercero y jugará los playoffs de la Copa Sudamericana, y Monagas (5) quedó al margen de todo.



- Inicio complicado -

Aun con buena ventaja, Boca necesitaba al menos un empate para asegurarse el primer lugar, mientras que Monagas podía aspirar al menos a llegar a la Copa Sudamericana con una combinación de resultados.



Pero, aun con varios cambios obligados por la serie de lesiones que acosa al plantel, Boca dominó desde el comienzo, y podría haber anotado a los 5 minutos, en un centro que complicó a la zaga visitante, y en el que Castillo le dio un puñetazo al balón que el árbitro Matonte no advirtió como penal, ni tampoco la acción fue observada por el VAR.



Volvió a acercarse el local en una buena jugada individual de Medina, el volante que mostró un muy buen rendimiento, que definió con un remate que salió al lado del palo derecho, y luego, en un tiro de esquina, Weigandt cabeceó, pero la pelota rebotó en el ángulo.



A Monagas le quedaba la posibilidad de algún contraataque, y tuvo una chance solitaria en un pelotazo cruzado para Basante, que entró a espaldas de los centrales, pero no llegó a conectar cuando sólo tenía por delante a "Chiquito" Romero.



Pero Boca parecía complicarse solo, porque después de la media hora el paraguayo Bruno Valdez se hizo echar de manera infantil al protestarle al uruguayo Andrés Matonte, que no dudó y le mostró la segunda tarjeta amarilla, en una insólita actitud del defensor guaraní, que ya había sido expulsado ante el mismo rival, en Venezuela.



Sin embargo, el Xeneize encontró enseguida el desahogo y destrabó el cotejo con el primer gol, en un remate cruzado de Payero que parecía irse, pero Weigandt entró sin marcas por el segundo palo, corrigió y tocó a la red.



- Contundencia -

En el arranque de la segunda parte quedarían parejos ambos equipos con diez, porque Arroyo vio la cartulina roja luego de una falta fuerte sobre "Pol" Fernández, mientras Boca empezaba a inclinar el juego en campo venezolano.



Por la izquierda encontró terreno fértil el local para progresar, y por allí vino el segundo, en un desborde del colombiano Fabra que asistió al juvenil Barco, de 18 años, que se acomodó y sacó un derechazo cruzado para celebrar su gol inicial en la primera de Boca.



Boca sentenció el duelo en 60 minutos, y le quedó media hora de acción en la que generó casi una decena de ocasiones para apabullar a un Monagas que bajó los brazos y se resignó a la derrota.



El arquero Roa, suplente habitual, hizo lo que pudo y salvó su valla de una goleada histórica al tapar remates de Fernández primero y Barco, y luego tuvo la ayuda del larguero ante un remate colocado de Sandez.



Pero incluso la resistencia de Roa no alcanzó y Boca aumentó distancias con el doblete de Vázquez, el joven delantero que llevaba varios meses sin anotar y se pudo quitar de encima la mala racha, primero al recibir por el medio y definir con un tiro que venció las manos del arquero, y poco después, con un toque rasante y certero.



Con holgura y una efectividad que extrañaba hace mucho, Boca ratificó su favoritismo, y a despecho de algunos altibajos, terminó al tope del Grupo F, en carrera de nuevo por el torneo que hace rato convirtió en su obsesión.