Boca Juniors aplastó a Nacional Potosí por 4-0, y se quedó con el repechaje en Sudamericana

Obligado a ganar y a la espera de que llegaran buenas noticias desde Brasil, Boca salió decidido a llevar por delante al conjunto del Altiplano, que muy pronto quedó acorralado contra su área, y antes de los 5 minutos el arquero Mustafá ya había tenido que intervenir en un par de ocasiones para evitar la caída de su valla.



Demasiado superior era el equipo azul y oro y pronto abrió la cuenta en un golazo de Zenón al ángulo, con un remate cruzado tras pase de Saracchi, sin chance para la estirada de Mustafá.



Se perdió un gol increíble Cavani, que recibió un pase de Medina, pero falló su remate casi debajo de los tres palos en una acción en la que era más difícil errar que acertar al arco. Pero el uruguayo se redimió un minuto después, cuando Potosí perdió la pelota en la salida, recibió la asistencia de ‘Pol’ Fernández y venció al arquero con un toque cruzado.



El vendaval Xeneize tuvo otro festejo antes de los 20 minutos, en una muy buena acción colectiva de izquierda a derecha, que terminó con el pase de Zenón para Saracchi, que entró libre de marcas para sentenciar al primer palo.



Podría haber anotado un gol más el equipo argentino, pero el VAR le anuló un tanto de Lucas Janson por una posición adelantada milimétrica, al mismo tiempo que a la Bombonera llegaban noticias del lógico triunfo de Fortaleza sobre Trinidense.



La pasividad de Nacional Potosí en defensa quedó expuesta en el cuarto gol, en el que oca se movió a sus anchas tras un centro de Lautaro Blanco, en el que cabecearon Cavani, primero, luego Lema, y Marcos Rojo no tuvo problemas para empujar el rebote que dio Mustafá.



El DT Diego Martínez se dio el lujo de mandar a la cancha a los juveniles Lautaro Di Lollo, Mauricio Benítez e Iker Zufiaurre, con todo ya definido, y cuidando a varios titulares, dentro de un plantel que ha sufrido muchas bajas por lesiones, sobre todo en defensa.



Cumplió Boca con la tarea que debía, pero no le alcanzó para terminar primero, y lamentó el Xeneize el empate agónico (1-1) que rescató Fortaleza hace unos días en La Bombonera y que selló el liderazgo del grupo, por lo que tendrá que acudir a una instancia extra para seguir adelante, ahora ya en eliminatorias a todo o nada.



Tras completarse la sexta y última jornada, el brasileño Fortaleza (13) avanzó a los octavos de final de manera directa como líder del Grupo D, mientras que Boca (11) deberá pasar por el repechaje ante un tercero de la Libertadores, y Nacional Potosí (7) y Sportivo Trinidense (3) quedaron eliminados.