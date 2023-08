Boca-Nacional, con posible debut de Cavani en la Bombonera

La definición de la serie entre dos históricos de la Libertadores se vislumbra cerrada e intensa luego de un primer partido muy disputado la semana pasada, con un 0-0 en Montevideo que dejó abierta la llave.



Los simpatizantes 'xeneizes' confían en que su flamante ídolo se calce la camiseta azul y oro y comience a guiarlos hacia la séptima corona de la Libertadores para igualar a Independiente como máximo ganador del torneo continental, una obsesión que lleva más de 15 años.



"Estoy tratando de ponerme a tiro con los compañeros y estar al ciento por ciento para cuando me toque. Hablamos con (el entrenador Jorge) Almirón y me ha demostrado su apoyo, igual que todo el mundo", dijo Cavani, de 36 años, al canal de Boca en redes.



El DT Almirón no confirmó el equipo, ni tampoco dejó entrever si contará desde el arranque con Cavani, la incorporación más destacada hasta aquí del mercado de pases del fútbol argentino, tras desvincularse de Valencia, luego de varias temporadas en el fútbol europeo.



- ¿Debuta Cavani? -

"Ponerme la camiseta de Boca es algo increíble. La ilusión de la gente se siente a cada paso y si uno piensa un poco, capaz que podría haber venido antes. Siempre digo que uno debe buscar un destino donde lo quieran. En la carrera vamos madurando y aprendiendo a disfrutar el presente. Se dio ahora y ojalá sea por mucho tiempo", agregó el Matador.



Del lado visitante, se supo que el entrenador Álvaro Gutiérrez no elegirá como titular al delantero Franco Fagúndez, y sí se inclinará por darle acción desde el primer minuto a Bruno Damiani, mientras que Gonzalo 'Chori' Castro jugará en reemplazo de Juan Ignacio Ramírez.



"Nosotros vimos más de diez partidos de Boca, pero con todos los refuerzos que recibió, hay algunos jugadores que nos los conocés y no sabés cómo se pueden entender con los que ya estaban. Ellos van a cambiar, van a jugar en su cancha y no van a esperar tanto, van a salir a presionar. Creemos que Cavani puede ir desde el arranque", dijo Gutiérrez a radio Uruguay.



El encuentro se jugará en La Bombonera, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.



El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la serie entre el argentino Racing y el Atlético Nacional colombiano, que se impuso por 4-2 en el cotejo de ida en Medellín.



Estas son las posibles alineaciones:



Boca: Sergio Romero – Lucas Blondel o Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra – Alan Varela, Guillermo Pol Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco – Edinson Cavani o Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.



Nacional: Salvador Ichazo - Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta y Gabriel Báez - Diego Rodríguez o Thiago Helguera y Yonatan Rodríguez – Gonzalo Castro, Alfonso Trezza y Diego Zabala - Bruno Damiani. DT: Álvaro Gutiérrez.