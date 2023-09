Boca-Palmeiras, semifinal volcánica en la Copa Libertadores

El 'Xeneize’ es el único equipo argentino en carrera y está a tres pasos de conseguir una séptima copa que se le ha hecho esquiva, 16 años después de su última consagración, y deberá afrontar en solitario las rondas decisivas ante el dominio casi hegemónico de los brasileños, ya que además de Palmeiras, por el otro lado asoman Inter de Porto Alegre y Fluminense.



En todo caso, la situación no difiere de lo sucedido en las últimas cuatro temporadas, con cuatro campeones de Brasil, que tomó por asalto la Libertadores con los títulos obtenidos por Flamengo (2019 y 2022) y Palmeiras (2020 y 2021), además de que las últimas tres finales se han pintado de verdeamarillo.



Aquí es donde Boca deberá mostrarse titánico para torcer el curso de la historia y tratar de impedir otra definición entre brasileños, una tarea más que complicada para el auriazul, que ha llegado a duras penas a la ronda de los cuatro mejores.



Con más garra que lucidez, Boca sorteó en el camino al Nacional uruguayo (0-0 y 2-2) y a su compatriota Racing (ambos 0-0) en duelos ásperos, para luego encontrar refugio en la solidez de su arquero Sergio ‘Chiquito’ Romero en los penales, y aunque no se ha mostrado potente, lo concreto es que tampoco ha sido vulnerado.



Del otro lado, el Verdao pasó con lo justo en un duro duelo de octavos frente al Atlético Mineiro, y de manera más holgada superó al Pereira colombiano en una serie que definió en los primeros 45 minutos en Colombia (4-0), para luego firmar un 0-0 en el Allianz Parque.



Choque de gigantes





"Será un partido muy duro, no hay duda. Es un choque de gigantes. Creo que el partido de ida será clave. Estamos muy concentrados, trabajando muy duro para lograr un resultado positivo en Buenos Aires. Luego intentaremos eliminarlos frente a nuestros propios seguidores", dijo el capitán de Palmeiras, el paraguayo Gustavo Gómez, en una entrevista al sitio oficial de la FIFA.



"Primero pensamos en el jueves, que tenemos que sacar una ventaja. Hay que ganar de local, después de visitante es otro partido y queda en el medio el clásico [contra River]. Palmeiras juega bien, tienen otra energía. Hay que jugar de otra manera, con otro vértigo y el jugador lo sabe", evaluó Almirón, el DT de Boca, que se juega la temporada en una semana.



Sin embargo, y a despecho de las críticas, Boca parece entrar en un espacio propio en la Copa Libertadores, donde se siente capaz de dar una sorpresa, incluso en medio de la campaña repleta de altibajos, mientras aguarda que se le encienda la pólvora al estelar uruguayo Edinson Cavani, que apenas anotó un gol en ocho partidos con la azul y oro.



Por el otro lado, el ‘Verdao’ se ha acostumbrado a pisar con frecuencia las etapas decisivas de la Copa, se muestra terriblemente firme en el fondo y totaliza nueve partidos coperos sin derrotas, lo que acrecienta la confianza de los dirigidos por el portugués Abel Ferreira.



El primer partido se jugará este jueves desde las 20:30 HB en La Bombonera, con localidades agotadas, arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y el chileno Juan Lara a cargo del VAR, mientras que el desquite se resolverá el 5 de octubre en Sao Paulo.



Estas son las posibles alineaciones:

Boca: Sergio Romero - Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra - Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández y Ezequiel Fernández - Luis Advíncula, Edinson Cavani y Lucas Janson o Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo y Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino y Raphael Veiga; Mayke, Artur y Rony. DT: Abel Ferreira.