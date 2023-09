Boca-River, el superclásico argentino con dos grandes en apuros

El Superclásico encontrará a Boca en medio de una serie muy difícil contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, en ocho días en los que definirá buena parte de su temporada, con la chance de estar a un paso de la séptima corona continental o bien sufrir una nueva frustración en un torneo que ganó por última vez en 2007.



En la Copa de la Liga la situación tampoco es la mejor para Boca, que solo ganó dos de los seis partidos que disputó y navega en mitad de la tabla en el Zona B con siete puntos, a cinco del líder Racing.



Esas dos victorias, sobre los modestos Platense y Central Córdoba, fueron también las únicas logradas por Boca en los últimos dos meses en once encuentros, ya que en la Copa Libertadores eliminó al uruguayo Nacional en octavos y a Racing en cuartos de final en ambas ocasiones por penales tras empatar todos los partidos.



Del otro lado, River llega a La Bombonera con una mejor posición en la Copa de la Liga, ya que está cuarto en la Zona A, en zona de clasificación a la fase final (cuartos de final), pero también con la responsabilidad de encarar al máximo el único torneo que le queda por delante en esta temporada.



- "Armonía y muchas ganas" -

El 'Millonario' conquistó hace un par de meses la Liga argentina de 2023 de manera brillante, pero su juego decayó ostensiblemente desde entonces. Su campaña también presenta altos y bajos, ya que suma 18 victorias seguidas en el estadio Monumental, pero apenas ganó uno de los últimos 14 cotejos que disputó fuera de su casa.



Incluso el último fin de semana River fue superado claramente en el juego por Banfield, que lucha por mantenerse en la categoría, y sólo la jerarquía del arquero Franco Armani, con varias atajadas, le posibilitó rescatar un empate 1-1 del sur bonaerense.



"No tengo dudas de que trabajaremos con armonía y muchas ganas de ir a ganar a La Bombonera, que hace mucho que no se consigue. River lo merece y vamos a trabajar para eso. Vamos a estar muy predispuestos al sacrificio, al esfuerzo, al entrenamiento y a la disciplina que eso conlleva", aseguró Martín Demichelis, el DT de River.



Con la mitad de los 28 equipos involucrados en una lucha por no descender, la séptima fecha de la Copa de la Liga tendrá otros clásicos muy destacados, en una jornada que arrancará el viernes con Tigre-Vélez, y seguirá el sábado con Arsenal-Defensa y Justicia, San Lorenzo-Huracán, Rosario Central-Newell’s, Racing-Independiente y Banfield-Lanús.



Boca y River abrirán el domingo desde las 13:00HB, seguidos por Colón-Unión, Estudiantes-Gimnasia y Esgrima y Talleres-Belgrano, mientras que el lunes completarán la fecha Barracas Central-Sarmiento, Godoy Cruz-Instituto, Platense-Argentinos Juniors y Atlético Tucumán-Central Córdoba.