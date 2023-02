Boca salva un punto de local ante el modesto Central Córdoba en la Liga argentina

Boca Juniors fue de mayor a menor y apenas consiguió empatar 0-0 de local el domingo ante el humilde Central Córdoba de Santiago del Estero en partido de la segunda fecha de la Liga 2023 del fútbol argentino.



En un cotejo cambiante en La Bombonera, Boca fue claramente superior en el primer tiempo, en el que generó varias situaciones propicias para ponerse en ventaja, pero no fue contundente y su rendimiento bajó considerablemente en la segunda mitad.



De hecho, Central Córdoba tuvo la gran ocasión para adelantarse en el marcador, tras un penal que el arquero Sergio Romero le cometió a Facundo Castelli, pero el exguardavalla de la selección argentina se lució al contenerle al propio Castelli (65) el remate desde los once metros.



Así, Boca decepcionó y volvió a mostrar su déficit ofensivo, y en este contexto el DT Hugo Ibarra evaluó que "sabíamos cómo lo iban a plantear y en el primer tiempo nos faltó ser precisos. En el segundo tiempo nos desesperamos, se cerraron mejor ellos y nos jugaron de contraataque. Me quedo con el primer tiempo".



La segunda fecha se convirtió en un fin de semana muy poco propicio para los grandes ya que, además del discreto empate de Boca, perdieron River, San Lorenzo, Racing e Independiente.



Los 'Diablos Rojos' jugaban este domingo con la ilusión después de un buen debut con triunfo (1-0) ante Talleres, pero en su bastión de Avellaneda sufrieron un duro tropezón contra Platense, que los superó por 2-1 con tantos de Nicolás Castro (20) y Nicolás Servetto (68), mientras que el uruguayo Martín Cauteruccio (73, de penal) descontó.



La noche del domingo, Godoy Cruz consiguió un triunfo agónico 1-0 sobre Colón con gol de Nahuel Ulariaga (86), y de este modo pasó a compartir el primer puesto de la tabla junto a Lanús, los dos únicos que hasta aquí ganaron en las dos fechas del campeonato.



Instituto, recién regresado a primera división, se llevó tres puntos valiosos de su visita a Unión, y dejó muy complicado al DT uruguayo Gustavo Munúa, con un triunfo por 2-0 con tantos de Adrián Martínez (42) y Gabriel Graciani (45).



Para cerrar una fecha notable para los equipos cordobeses, Talleres se sumó a los éxitos de Belgrano e Instituto al derrotar de visita 2-0 a Atlético Tucumán con tantos de Francisco Pizzini (70) y Nahuel Bustos (85).



Estos son los resultados de la segunda fecha de la Liga argentina:



-Viernes:



Newell’s-Vélez Sarsfield 1-0



Tigre-Rosario Central 2-2



-Sábado:



Sarmiento-Barracas Central 3-5



Arsenal-Estudiantes 1-1



Belgrano-River Plate 2-1



Lanús-San Lorenzo 2-1



Argentinos Juniors-Racing 1-0



-Domingo:



Independiente-Platense 1-2



Boca-Central Córdoba 0-0



Atlético Tucumán-Talleres 0-2



Unión-Instituto 0-2



Godoy Cruz-Colón 1-0



-Lunes:



17:00 Gimnasia La Plata-Defensa y Justicia



20:30 Huracán-Banfield