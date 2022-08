Boca y Racing protagonizan empate polémico en el clásico de la Liga argentina

Boca Juniors salvó un punto en un empate 0-0 frente a Racing, que dilapidó muchas ocasiones para quedarse con los tres puntos y convirtió al arquero Agustín Rossi en la figura del clásico jugado el domingo, en el cierre de la decimotercera fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.



Racing fue claramente superior durante un largo rato, con un juego más dinámico y agresivo frente a un Boca que se propuso jugar de contraataque, y en este contexto la Academia generó al menos una decena de situaciones que no supo aprovechar, entre fallas en la definición y varias intervenciones del portero Rossi.



Boca se mostró inconexo y lento durante casi una hora, pero mejoró notoriamente con los cambios en la segunda parte y en los últimos minutos tuvo contra las cuerdas a un Racing que había dejado pasar sus posibilidades y hasta se salvó en la última jugada del encuentro, en un remate del colombiano Frank Fabra que Mura despejó sobre la línea de gol.



El clásico terminó con una fuerte polémica por un presunto penal favorable a Boca, por una mano del volante Jonathan Gómez en el área de Racing, pero el árbitro Fernando Rapallini consideró que no hubo infracción después de observar la acción en el VAR y dio por terminado el encuentro.



El empate en Avellaneda no fue un buen resultado para Racing, que con varias igualdades en el campeonato empieza a alejarse del líder Atlético Tucumán, y tampoco para Boca, que se vio superado en varios tramos, más allá de la controversia de la última jugada, que podría haberle dado la victoria.



Vélez Sarsfield y Gimnasia empataron 1-1, un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos, porque el Fortín acumula nueve partidos sin ganar en el torneo local, y el Lobo dejó pasar la oportunidad de quedar a un punto del líder Atlético Tucumán, que ahora le lleva tres unidades de distancia.



Abiel Osorio (71) puso al frente a Vélez, pero enseguida Leonardo Morales (75) le dio el empate al Lobo, en un cotejo que se jugó a puertas cerradas por la sanción sobre el club velezano, a raíz de los incidentes causados por sus hinchas en el cotejo ante Talleres por la Copa Libertadores.



Argentinos Juniors se reencontró con la victoria después de tres encuentros y consiguió un buen triunfo sobre Unión con un doblete del artillero paraguayo Gabriel Ávalos (35 y 87), y con estos tres puntos volvió a ser protagonista, a cinco unidades del líder, mientras que los santafesinos dejaron un invicto de siete cotejos.



En un partido entre dos equipos que venían de ser eliminados en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes volvió al triunfo después de tres partidos y en la última jugada del encuentro le ganó por 1-0 a Talleres con gol de Leonardo Heredia (90+3), un resultado que le permite apuntarse a la lucha por entrar a las copas internacionales de 2023.