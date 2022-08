Boca y River acumulan decepciones en la Liga argentina

Boca Juniors y River Plate volvieron a decepcionar con actuaciones opacas en los empates sin goles frente a Rosario Central y Arsenal, en los encuentros disputados este miércoles por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional-2022 de la primera división del fútbol argentino.



En la Bombonera, y en un duelo con penales fallados, Boca se resignó a un 0-0 frustrante ante el Rosario Central dirigido por Carlos Tevez, uno de los grandes ídolos del club xeneize, que fue ovacionado en su primer paso por el club en el que dejó una huella, ahora como novel entrenador del equipo rosarino.



Como le pasó en varios partidos, Boca jugó mal el primer tiempo, en el que un juvenil Central lo dominó ampliamente y podría haber anotado con un penal por mano del peruano Luis Advíncula, pero Agustín Rossi (15), experto en atajar desde los once metros, detuvo el disparo de su colega Gaspar Servio.



Antes del final de la primera parte, Boca tendría una ocasión inmejorable con otro penal a instancias del VAR, pero Servio se rehízo y atajó el remate de Guillermo Pol Fernández (45+9), mientras que en un segundo tiempo intrascendente lo mejor fue un derechazo del colombiano Sebastián Villa que sacudió el larguero rosarino.



"Es bueno ayudar al equipo, pero estamos pasando un momento complicado en el juego", aceptó Rossi, uno de los pocos jugadores de Boca muy aplaudidos por los hinchas. "Tratamos de hacer lo mejor, y aún no se ve lo que estamos entrenando, pero hay que seguir por este camino", agregó.



Boca no contó en este cotejo con el defensor peruano Carlos Zambrano ni con el delantero Darío Benedetto, ambos suspendidos por el propio club xeneize tras pelearse en el vestuario durante el empate sin goles ante Racing el domingo pasado.



Tampoco fue buena la actuación de River, que necesitaba ganar para acortar distancias con el líder Atlético Tucumán, pero apenas cosechó un magro 0-0 en su visita a Arsenal, que le cerró todos los caminos con eficacia y volvió a exponer los altibajos del equipo de Marcelo Gallardo, que venía de ilusionar con una goleada a Newell's (4-1).



Con 22 puntos, River no termina de calzarse el traje de candidato, en una campaña con varios baches en el rendimiento y en los resultados, que lo deja por ahora a siete unidades del único puntero.



Precisamente, Atlético Tucumán (29) se mantuvo como líder más allá de empatar 0-0 como visitante con Tigre, que le opuso una firme resistencia, aunque el Decano fue el que estuvo más cerca de llevarse los tres puntos.



La igualdad del albiceleste le abre la puerta al escolta Gimnasia (25), que este jueves visitará a Unión con la premisa de ganar para quedar a un solo punto del primer puesto.



En el primer cotejo de la jornada, Newell's cortó la mala racha y se aprovechó del hundido Lanús, al que doblegó por 2-0 como local con tantos de Franco Ortellado (26, en contra) y Guillermo Balzi (43).



Estos son los resultados de la fecha 14 de la Liga:



-Martes:



Sarmiento-Godoy Cruz 1-2



Central Córdoba-Colón 3-0



San Lorenzo-Platense 2-0



Independiente-Huracán 1-1



-Miércoles:



Newell’s Old Boys-Lanús 2-0



Tigre-Atlético Tucumán 0-0



Arsenal-River 0-0



Boca-Rosario Central 0-0



-Jueves:



Barracas C.-Defensa y Justicia



Aldosivi-Vélez



Unión-Gimnasia y Esgrima



Talleres-Patronato



Argentinos-Estudiantes



Banfield-Racing