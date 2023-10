Bolívar - Always Ready: posibles alineaciones

Bolívar recibirá este martes a Always Ready en un duelo de alto voltaje en el reinicio de la División Profesional.



El balón empezará a correr a las 20:30 en el gramado del estadio Hernando Siles. Tanto paceños como alteños están en busca de los tres puntos que les permita acortar distancias con el líder The Strongest.



Ambos planteles estarán con equipo completo, sin embargo, Always echará de menos la presencia de Edarlyn Reyes quien hace unas semanas partió al fútbol de Libia.



A continuación, en DIEZ repasamos las posibles alineaciones titulares de tu equipo favorito.





Bolívar:



Director Técnico: Beñat San José



Carlos Lampe, José Sagredo, Nicolás Ferreyra, Jairo Quinteros, Miguel Villarroel, Javier Uzeda, Fernando Saucedo, Gabriel Villamil, Bruno Sávio, Francisco Da Costa y Ronnie Fernández.





Always Ready:



Director Técnico: Rodrigo Venegas



Jimmy Roca, Pablo Vaca, Davis Robles, Santiago Arce, Diego Medina, Adalid Terrazas, Julio Herrera, Marcelo Suárez, Marcó Salazar, José Martínes y Dorny Romero.