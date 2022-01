Bolívar, Blooming y Oriente son los más seguidos en las redes sociales

Escucha esta nota aquí

Según la empresa Social Media Engagement, Bolívar, Blooming y Oriente Petrolero son los tres clubes más seguidos en redes sociales en diciembre del año pasado, que fue el mes en que se disputaron las últimas fechas del campeonato de la División Profesional.​

El seguimiento fue en las interacciones que se hizo en Twitter, Facebook, Instragram, Tik Tok y You Tube.

Bolívar generó un consumo de 272.9K, Blooming 264.9K y Oriente Petrolero 227.5K.

Social Media Engagement destaca que estos clubes cuentan con buena cantidad de seguidores porque incorporan buenos contenidos a sus redes sociales, cosa que no hacen otros clubes, como Real Santa Cruz que tiene Twitter pero no lo mueve desde enero de 2002, no cuenta con You Tube y tampoco tiene página Web.

