Bolívar busca consolidar su liderazgo ante un desafiante Wilstermann

Bolívar, líder del torneo Clausura de la División Profesional, no tiene margen de error este jueves cuando visite a Wilstermann en el cierre de la fecha 25, en un duelo que promete ser electrizante entre dos equipos que luchan por sus objetivos. Se juega desde las 20:00 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.



La academia busca llegar al clásico paceño del domingo con seis puntos de diferencia sobre el Tigre, ya que la distancia se acortó a tres unidades luego de que los de Achumani golearon el miércoles a Real Santa Cruz. Con 51 unidades, Bolívar lidera el certamen, pero ve de cerca a su máximo rival (48).



Sin embargo, el condimento especial entre Bolívar y The Strongest lo añade el partido que debe el Tigre ante Oriente Petrolero, a jugarse el lunes 16 en La Paz, donde podrían ponerse como punteros a tan solo dos fechas para que concluya el torneo.



El cuerpo técnico de la academia deberá tomar decisiones antes del partido de este jueves, ya que aún no ha definido si tomará en cuenta a Ramiro Vaca, Tonino Melgar, Patricio Rodríguez y Jesús Sagredo, jugadores que son pieza clave en el onceno titular y que están en capilla y con riesgo de recibir su quinta amonestación y perderse el clásico.



El volante español Alex Granell es la única baja confirmada de los celestes. En el anterior partido acumuló su quinta amarilla y deberá cumplir un partido de suspensión.



Por su parte, Wilstermann pretende no ser una presa fácil para los académicos, ya que llega envalentonado luego de vencer a Tomayapo en condición de visitante, triunfo que le permitió sumar 43 puntos en la tabla acumulada y ponerse en carrera por meterse a zona premios internacionales para el 2025. De ganar hará 46 y quedará a cinco unidades del último premio.



Las incidencias del partido serán dirigidas por Renan Castillo, quien será colaborado desde las bandas por William Medina y Cliver Castellón. El VAR estará a cargo de Álvaro Campos.