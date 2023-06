Bolívar derrotó (3-0) a un irreconocible Real Santa Cruz

Desde que se movió el balón fue el local el que dominó las acciones del juego. Llegaba permanentemente sobre la portería de Alejandro Torres, pero no hacía disparos directos al arco, le faltaba la puntada final, ya que la pelota cruzaba el área una y otra vez.

No tardó en llegar el 1-0, porque Gabriel Villamil (31’) sacó un derechazo desde fuera del área que se le hizo imposible a Alejandro Torres evitar la caída de su arco. Fue un golazo del tarijeño.

En el primer tiempo se adicionaron 2 minutos, pero terminaron jugando 5 más debido a que Leonel Justiniano hizo estrellar la pelota en el travesaño y en el rebote se analizó en el VAR un posible penal de Efmamj González, que no cobró el árbitro orureño Raúl Orosco.

En el complemento la tónica no cambio, Bolívar siguió siendo superior ante un rival que no ofrecía mucha resistencia y que no le generaba jugadas de peligro, por eso el arquero Carlos Lampe tuvo una jornada tranquila.