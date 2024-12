Bolívar es amo y señor del fútbol boliviano

Bolívar es el ‘amo y señor’ de la temporada 2024. En la final del año ante San Antonio de Bulo Bulo, le ganó por 2-0 con golazos de Ramiro Vaca y Fabio Gomes y con ello dio la vuelta olímpica en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. La superioridad celeste fue evidente, es más, pudo haber aumentado el marcador, pero no acertó, ante un rival a disposición.

Es que luego de la expulsión del zaguero Leonardo Justiniano, el equipo valluno minó sus fuerzas y prácticamente le dejó el manejo del partido a su rival, que lo aprovechó para encarrilar una victoria que no solo le dio el título, sino $us 1 millón de premio por parte de Conmebol. Para destacar en los celestes paceños la labor que cumplió ‘Tonino’ Melgar.

En San Antonio sobresalió el meta José Peñarrieta y por momentos Viveros, pero la labor de ambos no bastó. No apareció Daniel Passira y sin Trindade en cancha, que se fue por lesión, la creación de juego desapareció. Esto lo aprovechó bien Bolívar, que administró la pelota y que en el complemento optó por cuidar el resultado para la final festejar.

La primera etapa fue accidentada, con el árbitro Jordy Alemán en medio de reclamos y con un balón estático por muchos minutos producto de las faltas cobradas. Pese a ello, fue Bolívar el equipo que propuso más, el que encerró a su rival y que no lo dejó salir hasta marcarle el 1-0. El golazo de Ramiro Vaca (45’) con remate perfecto, marcó la diferencia hasta ahí.

Pero el partido no tenía continuidad y las faltas, sobre todo, se daban en el campo de San Antonio. Alemán se equivocó entregándole un tiro libre a Bolívar por una mano de Trindade que no existió y luego expulsó a Leonardo Justiniano por una falta contra Fabio Gomes cuando encaraba. Consideró que era último hombre -no lo era- y le mostró la roja directa.