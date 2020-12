Bolívar ganó para no perder de vista al líder The Strongest

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de no perder de vista al líder The Strongest (38), Bolívar le ganó este martes a Aurora (0-1) y quedó a dos puntos del Tigre (36). No fue su presentación más destacada, pero cumplió sumando una victoria. El partido corresponde a la decimonovena fecha del torneo Apertura.

El único gol del encuentro lo marcó Erwin Saavedra (41’).

La academia se quedó con el primer tiempo, pero no mostró su mejor versión. A los 2’, el árbitro Ivo Méndez le anuló un gol de Jairo Quinteros, por posición adelantada. Ocho minutos más tarde, Hernán Rodríguez envió el balón por arriba del arco David Torrico. Sobre el minuto 16’, Saavedra remató potente, pero el balón pasó por un lado de los tres palos del local.

La más clara, antes del gol, la tuvo Juan Carlos Arce. Torrico se agigantó y ahogó el festejo del delantero. Los de Julio César Baldivieso intentaron responder, pero no fueron incisivos.

Cuando Bolívar se animó a más, Saavedra marcó un golazo desde el ingreso al área, tras asistencia de Marcos Riquelme. En la jugada también participó Roberto Fernández (41’). Fue el 0-1. En la recta final, el palo le dijo que no a Riquelme. Con ese marcador se fueron al descanso.

Nada cambió

En la segunda parte, los celestes cochabambinos salieron en busca del empate. Primero fue Jhon Mena (46’), que no llegó a empujar el balón tras un centro de Adrial Fernández. Después David Díaz (68’), su cabezazo pasó por arriba del arco de Javier Rojas. Baldivieso no la podía creer. Luego Marcelo Aguirre tampoco tuvo fortuna (74’). Dos minutos después, Erick Rivera se perdió la más clara, tras un remate cruzado (76’).

La academia intentó ampliar el marcador con Arce (51’), Óscar Ribera (58’), Riquelme (61’) y Saavedra (84’). Todas estas acciones no se llegaron a concretar, pero permitieron presenciar un segundo tiempo más atractivo.

Victoria de la academia paceña para despedir a su director técnico interino, Wálter Flores. Su lugar será ocupado oficialmente por Ignacio ‘Natxo’ González, el español que ya está en la sede de Gobierno.

Bolívar se enfrentará a The Strongest, el sábado (20:00), por la vigésima fecha; mientras que Aurora recibirá a Nacional Potosí, en la misma jornada (17:15).