Bolívar goleó a Palestino (0-4) en Chile arrancando a todo vapor en la Copa Libertadores

Dio la impresión que el 0-4 quedó hasta corto porque Bolívar acabó presionando arriba frente a un Palestino que no tuvo objeción, que inquietó una sola vez a Carlos Lampe pero que no bastó para detener a la aplanadora boliviana. La victoria también les asegura $us 330.000 más que es el premio que otorga Conmebol por partido ganado.