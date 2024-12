Bolívar realizará su pretemporada el 2025 en las instalaciones del Manchester City

Marcelo Claure, presidente del Club Bolívar, anunció que la academia paceña realizará una inédita pretemporada en enero de 2025 en las instalaciones del Manchester City, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Esta actividad se llevará a cabo en la segunda semana de enero y servirá como base para alistar la participación del equipo en el torneo local y en la Copa Libertadores de América, que comenzará en abril.



La pretemporada será una gran oportunidad para que los jugadores bolivianos se entrenen con estándares internacionales y adquieran experiencia en un entorno competitivo. “Nuestro primer plantel hará una pretemporada en enero preparándose con los más grandes. Será una experiencia inolvidable”, afirmó Claure durante la presentación de la Agenda Centenario desde Estados Unidos.



Bolívar, al ser partner del City Group, podrá utilizar las instalaciones del Manchester City para su preparación. Esta pretemporada es solo una de las diez actividades programadas para celebrar el centenario del club, que se fundó en 1925. Claure también anunció un cuadrangular amistoso a mitad de año con equipos internacionales, incluyendo al Girona de España.



El presidente académico expresó su entusiasmo por el futuro del club: “Al año será fantástico, el mejor año de la historia del club. Para mí es un honor y orgullo ser presidente del club más importante de Bolivia”. La celebración del centenario incluirá el lanzamiento de tres camisetas conmemorativas y un documental sobre la historia de Bolívar.



Además, Claure invitó a The Strongest a participar en un clásico el 12 de abril de 2025, coincidiendo con el aniversario del club. “Invito a The Strongest para que juguemos en la celebración por los 100 años y demos a los paceños un gran espectáculo”, dijo Claure.



Incluso, para octubre, Bolívar tiene planes de realizar una gira por Asia, Europa y Norteamérica. Claure solicitó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que sea flexible y le permita participar en estos compromisos internacionales, asegurando que su participación no interfiera con el torneo local que la entidad federativa está organizando.



Con esta pretemporada en Europa, Bolívar busca fortalecer su plantilla y mejorar su rendimiento para afrontar los desafíos que se avecinan tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.