Bolívar rechaza oferta del Wydad por Ramiro Vaca: ¿Qué pasó?

No se mueve de Bolívar. Ramiro Vaca permanecerá en la academia paceña luego de que no se llegara a un buen acuerdo con el club marroquí Wydad Athletic Club, que había mostrado un interés real por contar con los servicios del hábil volante tarijeño de la selección boliviana.



Según Silvio Fontana, representante de futbolistas que participó en esta operación, las negociaciones estaban bien encaminadas hasta el martes por la noche, pero se truncaron en el último momento.



“Hasta anoche (martes) todo estaba en orden; la venta estaba bien encaminada, pero algo pasó para que no se realice la transferencia. Bolívar debía enviar la documentación correspondiente del futbolista, pero no lo hizo”, indicó Fontana.



Desde la interna celeste afirman que la oferta económica que realizó el Wydad por Vaca era muy baja, lo que llevó a tomar la decisión de rechazarla. El club africano había ofrecido 600.000 dólares por el 80% del pase del jugador.



La fecha límite que había puesto el Wydad para cerrar la transferencia y recibir toda la documentación del futbolista era el miércoles a primera hora, ya que el jueves se cierra el periodo de transferencias y habilitaciones en Marruecos.



De ratificarse esta noticia, Vaca deberá aguardar para volver a salir al exterior, ya que en 2021 vistió la camiseta del K Beerschot VA de Bélgica, donde disputó un total de 43 partidos y anotó un gol.



El próximo desafío de Ramiro está a la vuelta de la esquina: el clásico paceño de este miércoles (20:00) ante The Strongest, seguido de algunos partidos más por el torneo local y su participación en la selección nacional, que disputará la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en octubre.